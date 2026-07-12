Rinden homenaje a “El Campeón” en la Matlachinada de Saltillo

José Andrés Rocha Llera fue reconocido por más de 55 años dedicados a preservar la tradición de los matlachines en la capital coahuilense

En el marco de la décima novena Matlachinada de Saltillo, el Gobierno Municipal y el Instituto Municipal de Cultura entregaron un reconocimiento a José Andrés Rocha Llera, conocido como “El Campeón”, por su trayectoria de más de 55 años dedicada a preservar y promover la danza tradicional de los matlachines.

La distinción fue otorgada durante la ceremonia de inicio del tradicional recorrido, como un homenaje a uno de los principales impulsores de esta expresión cultural y religiosa que forma parte de la identidad de la capital coahuilense.

Más de cinco décadas preservando la tradición

Rocha Llera ha dedicado más de cinco décadas a mantener viva esta tradición y, hace 22 años, fundó la Danza Jesús de Nazareth, agrupación con la que ha formado a generaciones de danzantes y fortalecido el arraigo de esta manifestación popular.

Las autoridades destacaron que su labor ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un referente de la cultura local, inspirando a familias enteras a conservar vivas las danzas de matlachines como parte del patrimonio cultural de Saltillo.

Durante el homenaje también se resaltó que, a través de su liderazgo, ha transmitido valores como la disciplina, el respeto, la fe y el compromiso con las tradiciones que distinguen a la ciudad.

Matlachinada 2026 reunió a 71 grupos de danzantes

El reconocimiento formó parte de las actividades de la Matlachinada 2026, celebración que este año congregó a 71 danzas provenientes de distintos municipios de Coahuila y de entidades como Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y el Estado de México, convirtiéndose en la edición con mayor participación de los últimos años.

Con este homenaje, el Ayuntamiento de Saltillo reconoció la trayectoria de José Andrés Rocha Llera por su contribución a la preservación de una de las expresiones culturales y religiosas más representativas de la ciudad.