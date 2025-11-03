Cerrar X
escena_dia_de_muertos_famosos_b8b2548c03
Escena

Famosos rinden homenaje al Día de Muertos con caracterizaciones

Artistas de la música, actuación y conducción compartieron en redes sociales sus disfraces de Catrina y Catrín, combinando estilo y tradición mexicana

  • 03
  • Noviembre
    2025

Un grupo de famosos combinó su personalidad y estilo con la tradición mexicana, al caracterizarse como la mismísima muerte, para así conmemorar el Día de Muertos.

A través de sus redes sociales, personalidades del medio artístico del país compartieron las fotos con las que, muy a su manera, mantienen viva la tradición y la festividad en la que se le rinde tributo a quienes ya no están.

Personajes de la música, la actuación y la conducción impactaron con su caracterización e impactaron al lucir como La Catrina o El Catrín; prueba de ello es que en muy poco tiempo consiguieron miles de Me Gusta y comentarios positivos.

Maribel Guardia

01. Maribel Guardia.jpg

Ana Bárbara

02. Ana Bárbara..png

Anahí

03. Anahí.jpg

Carlos Rivera

04. Carlos Rivera.jpg

Alejandro Sanz

05. Alejandro Sanz.jpg

 

Pedro Pietro

06. Pedro Prieto.jpg

Carlos Quirarte

07. Carlos Quirarte.jpg

Esmeralda Ugalde

08. Esmeralda Ugalde.jpg

Christian Chávez

09. Christian Chávez.jpg

Kabah

10. Kabah.jpg

Agustín Fernández

11. Agustín Fernández.jpg

Ferka

12. Ferka.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

8023112942001_36d6f61348
Mon Laferte anuncia gira por México en 2026 con 'Femme Fatale'
4c77e2c7_e347_430c_af51_0f23be86c4fb_9bf4ff922f
Estudiantes montan altar en la colonia Gustavo Espinosa Mireles
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T123150_442_087cc78d59
Britney Spears se aleja de redes tras polémicas publicaciones
publicidad

Últimas Noticias

deportes_ohtani_aaron_judge_5bffe6f019
Ohtani y Aaron Judge, en contienda para ganar MVPs consecutivos
AP_25308054720931_d548c6f16c
NFL suspende sin sueldo a Frankie Luvu por tacleadas peligrosas
AP_25308062899529_587a387869
Muere Kim Yong Nam, jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×