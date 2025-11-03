Famosos rinden homenaje al Día de Muertos con caracterizaciones
Artistas de la música, actuación y conducción compartieron en redes sociales sus disfraces de Catrina y Catrín, combinando estilo y tradición mexicana
- 03
-
Noviembre
2025
Un grupo de famosos combinó su personalidad y estilo con la tradición mexicana, al caracterizarse como la mismísima muerte, para así conmemorar el Día de Muertos.
A través de sus redes sociales, personalidades del medio artístico del país compartieron las fotos con las que, muy a su manera, mantienen viva la tradición y la festividad en la que se le rinde tributo a quienes ya no están.
Personajes de la música, la actuación y la conducción impactaron con su caracterización e impactaron al lucir como La Catrina o El Catrín; prueba de ello es que en muy poco tiempo consiguieron miles de Me Gusta y comentarios positivos.
Maribel Guardia
Ana Bárbara
Anahí
Carlos Rivera
Alejandro Sanz
Pedro Pietro
Carlos Quirarte
Esmeralda Ugalde
Christian Chávez
Kabah
Agustín Fernández
Ferka
