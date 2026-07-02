Miguel Ángel Riquelme rinde protesta como alcalde de Torreón

En cuanto a los servicios públicos, reconoció que una de las principales demandas ciudadanas es el abastecimiento de agua potable

Miguel Ángel Riquelme Solís rindió protesta este jueves como presidente municipal de Torreón, durante una sesión extraordinaria de Cabildo en la que estuvo acompañado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

La sesión inició con el pase de lista de los integrantes del Cabildo para verificar el quórum legal y, posteriormente, se dio lectura al Decreto Número 507, emitido por el Congreso del Estado, mediante el cual se designó a Riquelme Solís como nuevo alcalde del municipio.

Al asumir el cargo, Miguel Riquelme agradeció la confianza depositada por su partido y por el gobernador Manolo Jiménez para encabezar esta nueva responsabilidad.

Durante su mensaje, lamentó las circunstancias en las que llega a la administración municipal tras el fallecimiento del entonces alcalde Román Alberto Cepeda González, a quien recordó como un amigo. Señaló que su compromiso será dar continuidad al proyecto de gobierno que, dijo, fue respaldado democráticamente por la ciudadanía.

"Nadie hubiera querido que esta encomienda se diera en estas circunstancias, el fallecimiento de mi amigo Román Alberto Cepeda González, hombre que dedicó una parte de su vida al servicio de esta tierra. Hoy no comienza un nuevo gobierno sino continúa…es un compromiso personal que asumo con experiencia y serenidad, sobre todo con profundo amor a la ciudad".

Riquelme Solís se compromete a mantener a Torreón como municipio seguro

Asimismo, se comprometió a mantener a Torreón como un municipio seguro y fortalecer la coordinación con el Gobierno del Estado en materia de seguridad.

“Gobernador te garantizamos que Torreón no será la puerta de entrada de grupos criminales, ni mucho menos aval de extorsionadores que fingen ser organizaciones gremiales,que afectan a nuestra producción y a nuestra sociedad, como bien dices gobernador, aquí se toparán con pared” señaló Miguel Riquelme.

En cuanto a los servicios públicos, reconoció que una de las principales demandas ciudadanas es el abastecimiento de agua potable, por lo que aseguró que trabajará para garantizar el suministro, especialmente en las colonias donde existe mayor problemática.

Manolo Jiménez reitera respaldo al ayuntamiento de Torreón

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró el respaldo de su administración al Ayuntamiento de Torreón y expresó nuevamente su solidaridad con la familia de Román Alberto Cepeda.

“Para nosotros era muy importante seguir cuidando y fortaleciendo a la Perla de La Laguna; por eso creemos que el mejor perfil es nuestro amigo Miguel Riquelme”, expresó.

El mandatario estatal destacó que Riquelme es un hombre con experiencia y resultados, que conoce las necesidades de Torreón y mantiene una estrecha relación con los distintos sectores de la sociedad, lo que, afirmó, brinda estabilidad al municipio.