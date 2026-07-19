Conductor de InDrive resulta herido tras ataque en Saltillo

Minutos más tarde, los oficiales lograron ubicar la camioneta señalada en el estacionamiento de un centro comercial ubicado al sur de la ciudad

Un chofer de la plataforma InDrive fue atacado a puñaladas tras una discusión con el conductor de una camioneta, en la entrada de la colonia Vista de la Peña Sur, en Saltillo.

Conductor de camioneta presuntamente le cerró el paso

El afectado fue identificado como Felipe Charles, quien presuntamente se encontraba realizando un servicio cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el conductor relató que circulaba por una de las avenidas cuando, repentinamente, el chofer de una camioneta blanca tipo estaquitas le cerró el paso.

Al cuestionarlo sobre la maniobra, el conductor de la camioneta descendió de la unidad y se dirigió hacia él, para posteriormente atacarlo con un arma blanca en varias ocasiones.

Testigos auxiliaron al chofer de InDrive

Testigos que presenciaron los hechos auxiliaron al chofer, quien resultó con múltiples heridas en uno de sus brazos y en la espalda, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de la agresión y desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al presunto responsable, quien, según los primeros reportes, vestía un chaleco negro con franjas blancas.

Minutos más tarde, los oficiales lograron ubicar la camioneta señalada en el estacionamiento de un centro comercial ubicado al sur de la ciudad, en el cruce de los bulevares Urdiñola y Periférico Luis Echeverría Álvarez.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del presunto agresor