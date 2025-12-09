Podcast
Coahuila

Saltillo refuerza seguridad para mantener tranquilidad ciudadana

Autoridades de Saltillo y Coahuila reiteran que la seguridad es prioridad, destacando la coordinación institucional para mantener la paz y protección

  • 09
  • Diciembre
    2025

La seguridad continúa siendo la “prioridad de prioridades” para que Saltillo mantenga su posición como la capital más segura de México, afirmaron autoridades encargadas de proteger la paz en la región. Representantes del área de seguridad destacaron que este compromiso es permanente y que reforzar las estrategias es indispensable para preservar la tranquilidad que caracteriza a la ciudad.

Miguel Ángel de la Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que no se bajará la guardia y que las corporaciones seguirán trabajando de manera firme y coordinada. Subrayó que la paz que hoy se vive en Saltillo es resultado de un esfuerzo constante y de la vigilancia estratégica que se mantiene en todos los sectores.

Por su parte, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó que la coordinación entre instituciones y el trabajo en equipo han sido factores clave para que no solo Saltillo, sino todo el estado, permanezca en orden. Reafirmó que las acciones conjuntas han permitido sostener un entorno seguro para las familias coahuilenses.


