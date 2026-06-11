Saltillo se suma a la fiesta mundialista con arte y conciertos

Con una amplia oferta cultural, artística y deportiva, Saltillo se prepara para recibir a visitantes de todo el noreste del país con la realización del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026 y el FUTFEST Saltillo 2026, dos eventos que se desarrollarán durante junio y julio y que buscan consolidar a la capital de Coahuila como un importante destino turístico durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Autoridades municipales, representantes del sector turístico, hotelero y restaurantero presentaron en Monterrey los detalles de ambos programas, invitando a los regiomontanos a disfrutar de una agenda que combinará cultura, entretenimiento y la pasión por el futbol.

FINA 2026 ofrecerá más de 80 eventos culturales

La directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Leticia Rodarte, informó que el Festival Internacional de las Artes se llevará a cabo del 14 de junio al 25 de julio y contará con más de 80 actividades distribuidas en cerca de 70 espacios culturales de la ciudad.

La programación contempla conciertos, exposiciones, obras de teatro, callejoneadas, talleres, muestras de cine, exhibiciones de artes plásticas y diversas expresiones artísticas que reunirán a más de 3 mil 700 artistas locales, así como a más de 200 invitados nacionales e internacionales.

El objetivo es acercar la cultura a residentes y visitantes mediante una agenda diversa que permita disfrutar distintas disciplinas artísticas durante más de un mes.

FUTFEST transmitirá 50 partidos del Mundial 2026

Por su parte, la encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Moncada, destacó que Saltillo también será sede del FUTFEST 2026, evento que se desarrollará en el Biblioparque Norte, reconocido como subsede oficial de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el festival se transmitirán en pantallas gigantes alrededor de 50 partidos del Mundial, además de organizarse actividades recreativas, dinámicas deportivas y espectáculos dirigidos a toda la familia.

Al término de las transmisiones de los encuentros mundialistas, los asistentes podrán disfrutar de conciertos y presentaciones musicales.

Bronco y grupos norteños encabezarán cartel musical

La directora de Turismo municipal, Lydia González, informó que el programa artístico del FUTFEST incluirá la participación de agrupaciones y artistas reconocidos del regional mexicano.

Entre los confirmados se encuentran Bronco, Los Invasores de Nuevo León, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Liberación, Los Mier, Vagón Chicano, Herederos de Nuevo León, Sonido Mazter, Arnulfo Jr., El Plan y Conjunto Oro, entre otros exponentes del género.

Saltillo espera importante derrama turística

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Enrique López Aguirre, señaló que la ciudad cuenta actualmente con una capacidad superior a las 4 mil habitaciones de hotel y que la ocupación ya alcanza alrededor del 60 por ciento.

“Nosotros queremos que a Monterrey le vaya bien en este Mundial de Fútbol, porque eso hará que a Saltillo le vaya también muy bien en cuanto a turismo y su resultante derrama económica”, expresó.

Las autoridades destacaron que la combinación entre actividades culturales y eventos relacionados con el Mundial permitirá atraer visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo la economía local y posicionando a Saltillo como uno de los destinos complementarios más importantes de la región durante la justa mundialista.

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