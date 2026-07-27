El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, informó, a su regreso a la ciudad durante el evento realizado en el 69 Batallón de Infantería, que la estrategia de seguridad implementada en la capital coahuilense continúa dando resultados positivos, al destacar que la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) ubica a Saltillo entre las ciudades con mejor percepción de seguridad, mayor confianza ciudadana en su policía y una de las corporaciones más efectivas del país. Señaló que estos indicadores son resultado de la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno.

Policía de Saltillo obtiene acreditación internacional

El funcionario explicó que la Policía Municipal obtuvo recientemente una acreditación internacional, luego de un proceso de evaluación que se extendió por año y medio y que permitirá fortalecer la profesionalización de los elementos.

Hablo de la certificación que fue entregado oficialmente el fin de semana en Nebraska, y que esta abrirá la puerta a nuevos programas de capacitación, intercambio de experiencias con corporaciones de otros países y al fortalecimiento de áreas especializadas, como el Grupo de Reacción y la Policía Cibernética, además de gestionar apoyos con instituciones internacionales para elevar el nivel operativo de la corporación.