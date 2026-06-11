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Coahuila

Secundaria Técnica suspende clases por construcción de techumbre

La medida fue para permitir el desarrollo de la obra sin interrumpir el servicio educativo, por lo que las actividades académicas continuarán de manera virtual.

  • 11
  • Junio
    2026

Los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica del Estado “Margarita Maza de Juárez”, en Saltillo, comenzaron a tomar clases en línea a partir del 10 de junio debido a los trabajos de construcción de una techumbre que se realizan al interior del plantel.

De acuerdo con una circular dirigida al personal docente, la medida fue adoptada para permitir el desarrollo de la obra sin interrumpir el servicio educativo, por lo que las actividades académicas continuarán de manera virtual utilizando las plataformas Google Classroom y Google Meet.

El documento establece que los estudiantes deberán mantener el mismo horario de clases vigente para el presente ciclo escolar, con el propósito de garantizar la continuidad de los contenidos y el cumplimiento de los aprendizajes programados.

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Asimismo, se instruyó a los docentes a impartir sesiones en tiempo real mediante videoconferencias, a fin de mantener la interacción con los alumnos y brindar acompañamiento pedagógico durante el periodo que permanezcan fuera de las aulas.

La circular también señala que los prefectos deberán integrarse a los grupos virtuales para dar seguimiento a la asistencia, participación y atención de los estudiantes, fortaleciendo así el control escolar durante la modalidad a distancia.

El aviso fue firmado por el director del plantel, profesor Arnulfo Zurita Juárez, y por la subdirectora Claudia Lizcano Cruz, quienes solicitaron la colaboración del personal para asegurar la continuidad del proceso educativo mientras avanzan los trabajos de infraestructura en la institución. 


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