Desalojan secundaria por 'falsa alarma' de ataque en Michoacán

Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 138 fueron evacuados este jueves de manera preventiva luego de que se detectara un mensaje con una presunta amenaza de ataque dentro de las instalaciones.

El aviso, localizado en la zona de baños, encendió las alertas entre directivos, quienes optaron por suspender las clases y desalojar el plantel como medida de protección para alumnos y personal docente.

Autoridades descartan riesgo

Tras el despliegue de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que, luego de la revisión correspondiente en coordinación con autoridades municipales y la Fiscalía Regional, no se encontró evidencia de riesgo real.

La dependencia confirmó que el incidente fue catalogado como una falsa alarma, aunque subrayó la importancia de actuar con rapidez ante cualquier señal que pueda comprometer la integridad de la comunidad escolar.

Asimismo, elementos de la Guardia Civil reforzaron labores de vigilancia y proximidad en la zona para brindar certeza a padres de familia, estudiantes y docentes.

Cabe señalar que apenas dos días antes, en el municipio de Lázaro Cárdenas, al menos dos secundarias suspendieron actividades tras la aparición de mensajes similares que advertían sobre posibles ataques armados.

Llamado a la responsabilidad

Ante la difusión de mensajes de este tipo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar compartir información no verificada que pueda generar pánico innecesario.

Mientras tanto, las instituciones de seguridad reiteraron que mantendrán vigilancia permanente en escuelas de la entidad, con el objetivo de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a la comunidad estudiantil.

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