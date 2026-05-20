Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
reunion_graduacion_secundaria_6361920c4d
Coahuila

Garantizan graduación en secundaria pese a robo de dinero

Funcionarios de Educación informaron que el evento de fin de cursos sí se llevará a cabo, aunque de una manera más austera de lo planeado

  • 20
  • Mayo
    2026

Tras la protesta de alumnos y padres de familia de la Escuela Secundaria Andrés S. Viezca por el robo de poco más de 360 mil pesos destinados a los gastos de graduación, la supervisora de zona, Beatriz Tovar, informó que el evento de fin de cursos sí se llevará a cabo, aunque de una manera más austera de lo planeado.

La funcionaria educativa señaló la necesidad de ser realistas ante la ausencia del capital y buscar opciones alternativas para que los estudiantes tengan su ceremonia tradicional.

Para abordar la situación, Tovar convocó a una junta informativa con los padres de familia este jueves, donde se detallará el estado financiero actual y el destino de los recursos remanentes.

"El dinero no está, pero les vamos a informar a los padres de familia qué es lo que tenemos y en qué lo vamos a aplicar; el dinero no podemos aparecerlo", declaró la supervisora respecto al faltante.

Denuncian retención de alumnos

El llamado a la reunión ocurre luego de que los estudiantes alertaran a sus padres tras haber sido presuntamente encerrados en el centro audiovisual del plantel tras reclamar por los fondos entregados.

Al respecto, la supervisora argumentó que los jóvenes se encontraban en el espacio con aire acondicionado mientras se les explicaba la problemática. "No podemos aparecer el dinero así de la nada, el dinero no está, lo que hay vamos a ver qué se va a hacer con eso", justificó.

Los hechos ya fueron notificados a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes recibieron la denuncia formal.

El caso se encuentra ahora en manos del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tesorero_escuela_graduacion_a3bb561582
Investigan presunta desaparición de 300 mil pesos para graduación
846d9fe7_f650_4dc3_b95a_d5b74ae6a9af_8053aac92e
Roban mas $300,000 pesos en Universidad Pedro de Gante
desalojo_escuela_michocan_553c79fe0d
Desalojan secundaria por 'falsa alarma' de ataque en Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_21_at_1_35_34_PM_1_85e1f23442
Tamaulipas realizará la Semana Nacional de Salud Pública
Whats_App_Image_2026_05_21_at_1_26_54_PM_f5da127c1b
Reporta PC saldo blanco por lluvias en Victoria
boda_colectiva_dif_victoria1_62f70f00e7
Apadrina Cd. Victoria a 72 matrimonios en ceremonia colectiva
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×