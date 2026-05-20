Garantizan graduación en secundaria pese a robo de dinero

Tras la protesta de alumnos y padres de familia de la Escuela Secundaria Andrés S. Viezca por el robo de poco más de 360 mil pesos destinados a los gastos de graduación, la supervisora de zona, Beatriz Tovar, informó que el evento de fin de cursos sí se llevará a cabo, aunque de una manera más austera de lo planeado.

La funcionaria educativa señaló la necesidad de ser realistas ante la ausencia del capital y buscar opciones alternativas para que los estudiantes tengan su ceremonia tradicional.

Para abordar la situación, Tovar convocó a una junta informativa con los padres de familia este jueves, donde se detallará el estado financiero actual y el destino de los recursos remanentes.

"El dinero no está, pero les vamos a informar a los padres de familia qué es lo que tenemos y en qué lo vamos a aplicar; el dinero no podemos aparecerlo", declaró la supervisora respecto al faltante.

Denuncian retención de alumnos

El llamado a la reunión ocurre luego de que los estudiantes alertaran a sus padres tras haber sido presuntamente encerrados en el centro audiovisual del plantel tras reclamar por los fondos entregados.

Al respecto, la supervisora argumentó que los jóvenes se encontraban en el espacio con aire acondicionado mientras se les explicaba la problemática. "No podemos aparecer el dinero así de la nada, el dinero no está, lo que hay vamos a ver qué se va a hacer con eso", justificó.

Los hechos ya fueron notificados a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes recibieron la denuncia formal.

El caso se encuentra ahora en manos del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

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