SNTE busca homologar beneficios del ISSSTE con el IMSS

En medio de las protestas y mesas de negociación que mantienen maestros de Coahuila para exigir cambios al sistema de pensiones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reveló que promueve una reforma para homologar beneficios del ISSSTE con el IMSS, una medida que podría traducirse en mejores jubilaciones para miles de docentes incorporados al régimen de cuentas individuales.

Así lo dio a conocer el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, quien confirmó que el sindicato mantiene una mesa de análisis con autoridades federales para construir una propuesta que permita mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores de la educación sin comprometer la viabilidad financiera del sistema.

Buscan equiparar beneficios entre ISSSTE e IMSS

El dirigente explicó que una de las principales diferencias entre ambos regímenes se encuentra en los topes pensionarios y en las aportaciones patronales a las cuentas individuales. Señaló que mientras los trabajadores afiliados al ISSSTE tienen un límite de 10 UMAs para el cálculo de sus pensiones, en el IMSS el tope alcanza las 25 UMAs.

Además, indicó que en el régimen del Seguro Social las aportaciones patronales a las cuentas individuales llegan al 13.8 por ciento, mientras que en el ISSSTE permanecen en 5 por ciento, situación que impacta directamente en el monto que recibirán los trabajadores al momento de jubilarse.

Propuesta está bajo análisis de autoridades federales

Cepeda Salas informó que la propuesta ya fue presentada y actualmente es analizada por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, dependencias que revisan la viabilidad financiera y actuarial de una eventual reforma.

El líder magisterial reconoció que cualquier modificación requerirá estudios técnicos debido a que involucra a más de 3.5 millones de trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, sostuvo que existe la necesidad de avanzar en cambios que permitan garantizar pensiones más dignas para las futuras generaciones de docentes y trabajadores del sector público.

Añadió que el SNTE ha privilegiado el diálogo institucional para impulsar estas modificaciones, en un contexto donde miles de maestros en distintas entidades del país, incluido Coahuila, mantienen la exigencia de revisar el sistema de pensiones y las condiciones de jubilación establecidas en la actual Ley del ISSSTE.

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