Sección 38 del SNTE aclara polémica y anuncia nuevos proyectos

El Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE ofreció una rueda de prensa para responder a la información que en días recientes ha circulado en redes sociales respecto a la venta de una parte del terreno del centro recreativo ubicado en Torreón.

Durante el encuentro con medios de comunicación locales, dirigentes sindicales señalaron que existen versiones erróneas sobre el tema y buscaron aclarar la situación ante la opinión pública.

La conferencia fue encabezada por Isela Licerio Luévano, secretaria general de la organización sindical, acompañada por el profesor Eduardo Botello Campos, quien explicó los detalles relacionados con la operación del predio y aseguró que las decisiones tomadas forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura y los servicios destinados a los agremiados.

Entre los planes anunciados destacan la construcción de un estadio de softbol y la modernización de diversas Casas Club del Jubilado.

Respaldan gestión de la actual dirigencia sindical

Durante la reunión también participaron representantes del Seguro del Maestro y miembros del Comité Nacional del sindicato, quienes respaldaron el trabajo realizado por la actual dirigencia.

El maestro Aquiles Cortés López reconoció la gestión encabezada por Licerio Luévano y afirmó que las acciones emprendidas por la Sección 38 son tomadas como referencia por otras representaciones sindicales del país.





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