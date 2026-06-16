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Tamaulipas

SNTE lleva reclamos del ISSSTE hasta la Federación

Docentes denuncian la falta de servicios especializados y estudios médicos, situación que obliga a muchos derechohabientes a recurrir a clínicas particulares

  • 16
  • Junio
    2026

Integrantes de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunciaron que llevarán al ámbito federal las demandas relacionadas con las deficiencias que persisten en la clínica del ISSSTE en Reynosa.

José Hiram Rodríguez Limón, secretario de Organización y Conflictos del SNTE, señaló que entre las principales carencias se encuentran la falta de funcionamiento del banco de sangre desde hace cuatro años y del área de patología desde hace dos, además de la ausencia de pediatras durante los fines de semana.

“Ya pusimos en la mesa las diferentes peticiones que estamos haciendo, que la mayoría ya sabemos cuáles son, principalmente el banco de sangre que tiene cuatro años, el área de patología que tiene dos años, pediatra los fines de semana no tenemos; entre semana tenemos, pero el fin de semana no. Si un compañero tuvo un accidente el sábado e iba un hijo con él y llega, no hay pediatra”, expresó.

El dirigente sindical también manifestó preocupación por los problemas relacionados con la subrogación de estudios médicos que no pueden realizarse dentro de la clínica local.

“Qué es lo que hace la subrogación, que todos aquellos estudios que no se pueden realizar en la clínica se mandan a un particular y son pagados por el ISSSTE. Entonces desde el mes de noviembre del año pasado no ha llegado el dinero de la subrogación; esas son principalmente las situaciones que hemos estado pidiendo”, explicó.

Ante la falta de respuesta a estas problemáticas, el SNTE contempla enviar una comisión a la Ciudad de México para exponer directamente la situación ante las autoridades nacionales del ISSSTE y ante la Presidencia de la República.

“Yo creo que en esta semana trataremos de dar una vuelta con una comisión a la Ciudad de México para llevar la problemática al ISSSTE Nacional y a la presidenta de la República, para que se den cuenta realmente cómo sigue esta situación”, puntualizó Rodríguez Limón.


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