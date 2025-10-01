Cerrar X
Coahuila

Sucursales de Monte de Piedad cierran por huelga nacional

Empleados afirmaron que sus acciones son en cooperación con la huelga nacional, por lo que pidieron comprensión a los clientes

  • 01
  • Octubre
    2025

Las sucursales del Nacional Monte de Piedad en todo el país permanecen cerradas debido a una huelga convocada por el sindicato de trabajadores, en demanda de mejores condiciones laborales. En Coahuila, al menos siete sucursales han suspendido operaciones mientras se mantiene el paro.

Una de las empleadas, quien prefirió no dar su nombre, confirmó que el movimiento es de carácter nacional y pidió comprensión a los clientes, ya que, mientras el conflicto no se resuelva, no será posible realizar refrendos, pagos o liquidaciones de empeños.

Esto ha generado preocupación entre los usuarios por posibles recargos o la pérdida de sus artículos.

Los empleados esperan que la administración del Monte de Piedad no penalice a los clientes por los días no laborados, aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, las puertas seguirán cerradas hasta que se llegue a un acuerdo entre la empresa y el sindicato.


