Finanzas

Evacúan bancos oficinas por conflicto bélico en Medio Oriente

Citigroup, HSBC y StanChart evacuaron sus oficinas y cierran sucursales en Medio Oriente ante el aumento de las tensiones por el conflicto en la región

Ante el aumento de las tensiones por el conflicto en Medio Oriente, Citigroup, HSBC y StanChart comenzaron a evacuar oficinas y cerrar sucursales en la región como medida preventiva para proteger a su personal y clientes. 

Según informan agencias de noticias, Citigroup ordenó a su personal desalojar las oficinas del centro financiero en Dubái y del barrio de Oud Metha, de acuerdo con un memorándum enviado a los empleados al que tuvo acceso la agencia Reuters.

Citigroup es uno de los mayores grupos financieros de Estados Unidos y ofrece servicios de banca corporativa, de inversión y mercados de capitales en decenas de países, incluido Medio Oriente, donde mantiene operaciones desde hace varios años. 

Por su parte, StanChart, banco británico fundado en el siglo XIX y con fuerte presencia en Asia, África y la región del Golfo, también evacuó a su personal de oficinas en Dubái, una ciudad que se ha consolidado como uno de los principales centros financieros internacionales.

Las medidas se producen mientras aumenta la incertidumbre en la región, lo que ha llevado a varias instituciones financieras globales a activar protocolos de seguridad y permitir que sus empleados continúen trabajando de forma remota. 

Dubái alberga a numerosos bancos internacionales y empresas de inversión que utilizan el emirato como base para operar en Medio Oriente.

Por otra parte, HSBC informó que cerró todas sus sucursales en Qatar hasta nuevo aviso, según un aviso dirigido a sus clientes, en el que señaló que la decisión busca garantizar la seguridad del personal y de los usuarios. 

“La seguridad de nuestros colegas y clientes sigue siendo nuestra principal prioridad”, indicó el banco en un comunicado emitido el miércoles respecto a su personal con sede en Dubái.


