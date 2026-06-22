Suma Ramos Arizpe mil 350 viviendas rehabilitadas

Las acciones consisten principalmente en la aplicación de pintura en fachadas y trabajos de mantenimiento exterior, para generar espacios más ordenados.

El programa municipal Enchúlame la Casa alcanzó la rehabilitación de mil 350 viviendas durante el primer semestre de 2026, convirtiéndose en una de las principales estrategias de mejoramiento urbano implementadas en Ramos Arizpe.

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, las acciones se mantienen activas en distintos sectores de la ciudad, donde cuadrillas realizan trabajos de pintura y rehabilitación de fachadas para mejorar la imagen de las colonias.

Actualmente las labores se desarrollan de manera simultánea en los sectores Jardines de Analco y El Mirador, mientras que durante el presente año también se han realizado intervenciones en colonias como Elsa Hernández y Valle Poniente.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el objetivo del programa es mejorar el entorno de las familias mediante la recuperación de espacios habitacionales y el fortalecimiento de la imagen urbana en distintos sectores del municipio.

Las acciones consisten principalmente en la aplicación de pintura en fachadas y trabajos de mantenimiento exterior, con el propósito de generar espacios más ordenados y agradables para quienes habitan estas colonias.

Según las proyecciones municipales, el programa contempla beneficiar alrededor de 9 mil viviendas durante el periodo 2025-2027 mediante una inversión estimada de 25 millones de pesos.

La estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado y busca ampliar gradualmente su cobertura hacia otros sectores de Ramos Arizpe durante los próximos meses.

Tomás Gutiérrez señaló que además del mejoramiento físico de las viviendas, el programa busca fortalecer el sentido de pertenencia y la participación de los vecinos en el cuidado de sus colonias.