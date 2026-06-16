La Academia de la Grabación anunció nuevas categorías y cambios en las reglas de elegibilidad rumbo a los Premios Grammy 2027

Inicio / Escena / Grammy suma cinco categorías y nuevas reglas para 2027

La Academia de la Grabación confirmó la incorporación de cinco nuevas categorías y una serie de modificaciones en sus reglas de elegibilidad, cambios que entrarán en vigor para la edición número 69 de la ceremonia, programada para el 7 de febrero de 2027.

Con estas actualizaciones, el número total de categorías alcanzará las 100, una cifra que la premiación no registraba desde hace más de una década. La organización explicó que los ajustes buscan responder a la evolución de la industria musical, ampliar la representación de géneros y reconocer de mejor manera el trabajo de artistas y compositores.

Cinco nuevas categorías en los Grammy

Entre las novedades destaca la creación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, destinada a reconocer grabaciones vinculadas a mercados como el K-pop, J-pop y C-pop, siempre que incluyan un uso significativo de uno o más idiomas asiáticos.

También se incorpora Mejor Canción Latina, enfocada en composiciones inéditas predominantemente en español, otorgando el reconocimiento directamente a los compositores.

Las otras tres categorías que debutarán en la edición 2027 son:

Mejor colaboración o actuación en dúo/grupo de R&B.

Mejor interpretación vocal pop tradicional.

Mejor álbum folk tradicional.

Como parte de estos cambios, algunas categorías existentes fueron renombradas, entre ellas Mejor Interpretación de R&B, que pasará a llamarse Mejor Interpretación Solista de R&B, y Mejor Álbum Folk, que ahora será Mejor Álbum Folk Contemporáneo.

Flexibilizan reglas para Mejor Artista Nuevo

La Academia también modificó los criterios de la categoría Mejor Artista Nuevo.

A partir de ahora, un músico podrá ser considerado hasta cuatro veces antes de quedar descalificado, en lugar de las tres oportunidades permitidas anteriormente.

Según la organización, el ajuste responde a los nuevos modelos de desarrollo artístico, donde muchos intérpretes tardan más tiempo en alcanzar reconocimiento masivo pese a lanzar música de manera constante.

Este cambio beneficiará a artistas que ya habían alcanzado el límite anterior de participaciones, como Ella Langley, Megan Moroney, Ken Carson y Ravyn Lenae.

Cambian requisitos para los álbumes

Otra de las modificaciones relevantes se relaciona con la elegibilidad de los álbumes. El porcentaje mínimo de material inédito requerido para competir se reducirá de 75 a 66%.

La Academia señaló que esta medida permitirá que producciones ampliamente consideradas como nuevas no queden excluidas por incluir sencillos previamente lanzados o versiones de canciones ya publicadas.

Además, se ampliará el reconocimiento a compositores y autores de material nuevo en álbumes ganadores de diversas categorías, quienes ahora recibirán estatuillas y certificados de logro en igualdad de condiciones con productores e ingenieros.

Nuevas opciones de votación

Los Grammy también implementarán el sistema denominado Ballot Plus, una alternativa opcional para miembros con experiencia comprobada en múltiples géneros musicales.

Este mecanismo permitirá votar en hasta 15 categorías relacionadas con sus áreas de especialidad, superando el esquema tradicional conocido como “10/3”, que limitaba la participación a diez categorías distribuidas en un máximo de tres campos.

La Academia aseguró que la medida busca aprovechar mejor la experiencia de los profesionales que desarrollan actividades en distintos géneros y disciplinas de la industria musical.

La organización también confirmó que los lanzamientos exclusivamente digitales podrán ser considerados en categorías como Mejores Notas de Álbum y Mejor Álbum Histórico, siempre que incluyan la documentación requerida dentro de la descarga comercial.

De acuerdo con la Academia de la Grabación, todas estas modificaciones forman parte de un proceso de actualización destinado a reflejar la realidad actual del consumo musical y reconocer de forma más amplia la diversidad de géneros, formatos y creadores que impulsan la industria.