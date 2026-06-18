Real Madrid hace oficial el fichaje de Ibrahima Konaté hasta 2030

El Real Madrid continúa reforzando su plantilla y este jueves confirmó uno de los movimientos más esperados del mercado.

El conjunto blanco anunció la contratación del defensa francés Ibrahima Konaté, quien firmó un contrato por cuatro temporadas y permanecerá vinculado al club hasta el 30 de junio de 2030.

La llegada del central francés fortalece una de las zonas que el equipo buscaba apuntalar de cara a los próximos años y representa una apuesta por experiencia, solidez defensiva y liderazgo internacional.

🛡️ El nuevo guardián de la defensa ya está aquí.

💪 @IbrahimaKonate_ pic.twitter.com/iTwsPzyIfS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026

La incorporación de Konaté no tomó por sorpresa a la afición madridista. Su nombre ya había sido mencionado durante la campaña electoral para la presidencia del club, cuando Florentino Pérez prometió concretar su llegada en caso de mantenerse al frente de la institución.

Con el anuncio oficial, el Real Madrid concreta una operación que venía tomando forma desde hace varios meses y suma a uno de los defensores más consolidados del futbol europeo.

El futbolista llega procedente del Liverpool, donde se convirtió en una pieza habitual dentro de la defensa del conjunto inglés.

Una temporada de alto nivel en Inglaterra

Konaté aterriza en Madrid después de una campaña destacada en la Premier League. Durante la última temporada disputó 36 encuentros en el campeonato inglés y marcó un gol.

Su participación también fue importante en la UEFA Champions League, torneo en el que jugó diez partidos y volvió a hacerse presente en el marcador con otra anotación.

En total, el central francés acumuló más de 4,200 minutos de actividad oficial, mostrando regularidad y disciplina, reflejada en apenas diez tarjetas amarillas durante toda la temporada.

Experiencia internacional y títulos en su palmarés

A sus 27 años, Konaté llega al Real Madrid con una trayectoria respaldada por éxitos tanto a nivel de clubes como de selección.

Entre sus principales logros destaca el subcampeonato obtenido con Francia en la Copa del Mundo de Catar 2022, además de varios títulos conquistados en Inglaterra.

En su palmarés figuran una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield, trofeos que consolidaron su crecimiento como uno de los defensores más fiables del futbol europeo.

Actualmente, Konaté forma parte de la selección francesa que disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque todavía no ha tenido minutos en el torneo.

El defensor permaneció en el banquillo durante el debut de Francia frente a Senegal, encuentro que terminó con victoria francesa por marcador de 3-1.

Cabe señala que la llegada de Konaté se suma a los movimientos recientes realizados por el conjunto merengue en este mercado.

El club ya había oficializado previamente las incorporaciones del español Marc Cucurella y del portugués Bernardo Silva, además de la llegada de José Mourinho al banquillo madridista.

Comentarios