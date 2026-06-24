Transportistas de Tamaulipas se suman a protesta nacional

A diferencia de otras regiones, en el estado la seguridad para el sector han mejorado gracias al trabajo coordinado de las autoridades estatales y federales.

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) en Tamaulipas se sumaron este martes a la jornada nacional de manifestaciones convocada por el organismo en las 32 entidades del país, con el objetivo de exigir al Gobierno Federal mayores condiciones de seguridad en las carreteras, reducción en los costos de permisos de circulación y un alto a los abusos cometidos por autoridades de tránsito y corporaciones policiacas.

Jorge de la Cruz de la Portilla, subdelegado de la zona sur de Tamaulipas de AMOTAC, explicó que la movilización se realizó de manera pacífica y en solidaridad con delegaciones de estados donde el robo al autotransporte representa una problemática constante, como San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro y Puebla.

Señaló que, a diferencia de otras regiones del país, en Tamaulipas las condiciones de seguridad para el sector han mejorado gracias al trabajo coordinado de las autoridades estatales y federales, por lo que el principal motivo de la protesta fue respaldar las demandas nacionales de la organización.

"Estamos apoyando a nuestros compañeros de otros estados donde el robo al autotransporte es muy frecuente".

El representante transportista indicó que entre las principales exigencias se encuentra la disminución de los costos de los permisos para carga y descarga que deben tramitarse en diversos municipios, además de la implementación de horarios más accesibles para los operadores.

Precisó que ya se han sostenido reuniones con autoridades municipales de la zona conurbada de Tampico y Ciudad Madero para avanzar en la digitalización de algunos trámites, aunque insistió en la necesidad de establecer tarifas más económicas para beneficio del gremio.

Asimismo, informó que la dirigencia nacional de AMOTAC entregó un pliego petitorio a la Secretaría de Gobernación y a la presidenta de México, en el que se plantean diversas demandas relacionadas con la seguridad carretera, la regulación del transporte de carga y la atención a los delitos que afectan al sector.

De la Cruz de la Portilla reconoció que varios transportistas tamaulipecos han sido víctimas de robos cuando circulan por otras entidades del país, situación que también ha evidenciado deficiencias en la atención de las fiscalías encargadas de investigar estos delitos.

"Tenemos compañeros que han salido de Altamira, Tampico, Victoria o la frontera y han sufrido robos completos de sus unidades en otros estados. El apoyo que recibimos de las fiscalías en muchas ocasiones es prácticamente nulo".

El dirigente destacó que la manifestación fue desarrollada sin bloqueos carreteros ni afectaciones a terceros, pues el acuerdo nacional fue mantener una protesta pacífica para evitar trastornos a la ciudadanía.

Finalmente, hizo un llamado a la comprensión de la población y recordó que el autotransporte fue una actividad esencial durante la pandemia, manteniendo el suministro de mercancías en todo el país.

En Tamaulipas, AMOTAC cuenta con alrededor de 100 afiliados, mientras que a nivel nacional la organización agrupa a miles de transportistas dedicados al movimiento de mercancías y servicios de carga.