El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo del programa es mantener en mejores condiciones los espacios públicos

Inicio / Coahuila / 'Todos Chambeando' llega a cuatro colonias de Ramos Arizpe

El programa “Todos Chambeando” extendió sus jornadas de limpieza y mantenimiento a cuatro colonias de Ramos Arizpe, donde cuadrillas municipales realizaron labores de retiro de escombro, descacharrización, deshierbe y mejoramiento de espacios públicos.

Las acciones se desarrollaron en Analco II, Villa Alta, Jardines de Analco y Lomas del Valle, donde personal de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano intervino calles, camellones y áreas comunes para retirar basura, maleza y residuos acumulados.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo del programa es mantener en mejores condiciones los espacios públicos y atender de manera permanente las necesidades de las colonias.

“Todos los días nuestras cuadrillas recorren diferentes sectores para atender las necesidades de la población. Queremos que las familias vivan en colonias limpias y ordenadas”, expresó.

El edil indicó que las brigadas continuarán recorriendo distintos sectores del municipio para dar mantenimiento a vialidades y áreas públicas, además de prevenir la acumulación de basura y mejorar la imagen urbana.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede solicitar servicios de limpieza, retiro de escombro y descacharrización a través de la plataforma Ramos Atiende, con el propósito de agilizar la atención de reportes en las colonias.

Si en realidad fueron seis colonias, compárteme los nombres de las dos restantes y ajusto el título y la nota para que coincidan con la información oficial.