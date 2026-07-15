Funcionarios de Torreón deberán comparecer ante Cabildo

El alcalde Miguel Ángel Riquelme ordenó que todos los directivos municipales comparezcan ante el Cabildo tras su informe anual

Todos los funcionarios que encabezan un área de la administración municipal, deberán comparecer ante el Cabildo luego del informe que rinda el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Así lo dijo el propio alcalde, quien señaló que él promovió una reforma al reglamento para que todos los directores pudieran comparecer ante los integrantes del Cabildo y de era manera rindieran cuentas de lo que se está haciendo en cada una de las áreas.

“No he revisado si modificaron el reglamento, pero yo puse en el reglamento que forzosamente los funcionarios tenían que comparecer después de dar el informe el alcalde año con año. Eso creo que es una obligación y además una muestra del trabajo que la administración debe hacer de manera correcta, y el escrutinio público que debe tener cualquier funcionario, así como los regidores y el Cabildo en turno en relación a su trabajo”.

Señaló que su administración debe conducirse con transparencia, ya que el municipio de Torreón tiene un recurso “robusto” y que por ello es necesario que se transparente el ejercicio del mismo.

El alcalde también señaló que su administración buscará darle celeridad a los trámites, y que su llegada no represente un retraso en asuntos como licencias de construcción.

“Sigo verificando áreas, urbanismo es una de las áreas más importantes. Recientemente me reuní con empresarios que me han solicitado celeridad en las licencias de construcción, y el objetivo es no frenar las inversiones”.

Llega Gerardo Marquez al ayuntamiento de Torreon.

Así mismo, cabe señalar que recientemente se dio a conocer que el exfiscal de Coahuila Gerardo Márquez Guevara fue nombrado como nuevo titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Torreón.

Por lo que podría esperar algunos enroques o nuevos nombramientos en los próximos días para esta administración municipal.