Coahuila

Toman protesta nuevos consejeros electorales en Coahuila

Este lunes por la mañana, tres nuevos consejeros electorales tomaron protesta como integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC)

  • 03
  • Noviembre
    2025

Este lunes por la mañana, tres nuevos consejeros electorales tomaron protesta como integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), luego de haber sido avalados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los nuevos integrantes son Patricia Guadalupe González Mijares,Layla Karina Miranda Girón y Marco Antonio Yeverino Rodríguez.

Con su incorporación, el órgano electoral estatal queda conformado por cuatro mujeres y dos hombres, fortaleciendo así la representación paritaria dentro del instituto.

Durante la ceremonia, también se confirmó que Óscar Daniel Rodríguez continuará al frente de la presidencia del IEC, cargo que desempeña de manera interina.

4411e37f-6840-4a0f-b309-1ca1057a3f16.jfif

Aunque el funcionario ya preparaba su entrega-recepción para dar paso a una nueva presidencia, se determinó que permanecerá en el puesto y será responsable de encabezar la consejería durante el proceso electoral de 2026.

De acuerdo con lo establecido en la normatividad electoral, Rodríguez podría continuar en funciones al menos hasta noviembre del próximo año, salvo que las autoridades o instancias electorales definan una renovación anticipada.

Con la integración de los nuevos consejeros, el IEC se declara listo para fortalecer los trabajos preparatorios rumbo al próximo proceso electoral en Coahuila.


