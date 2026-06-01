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Coahuila

Docentes toman las calles y piden mejores pensiones y salarios

Aunque en un principio se contemplaba concluir la protesta en instalaciones educativas, los participantes modificaron la ruta para llegar al Congreso del Estado

  • 01
  • Junio
    2026

Cientos de integrantes del magisterio coahuilense participaron este lunes en una movilización por las principales avenidas de Saltillo para hacer visibles sus exigencias en materia laboral.

La concentración comenzó en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, desde donde avanzaron de manera pacífica portando mensajes relacionados con la defensa de sus derechos.

Los manifestantes, pertenecientes a las secciones 5 y 38, señalaron que persisten demandas pendientes en temas como jubilaciones, prestaciones y mejoras salariales.

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Durante el recorrido expresaron su inconformidad por la falta de avances en compromisos que, aseguran, fueron planteados durante el pasado proceso electoral, por lo que solicitaron una respuesta concreta de las autoridades federales.

Aunque en un principio se contemplaba concluir la protesta en instalaciones educativas, los participantes modificaron la ruta para llegar al Congreso del Estado.

Ahí entregaron un mensaje dirigido a los legisladores locales, a quienes pidieron intervenir como gestores ante la Federación para impulsar soluciones a las necesidades del sector educativo. La marcha transcurrió sin reportes de incidentes y contó con la participación de más de medio millar de maestros.

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