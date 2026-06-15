Tormenta causa accidente en inflable y deja 10 menores lesionados

Una tarde de diversión terminó en momentos de angustia para decenas de familias en Torreón, luego de que un juego inflable fuera afectado por los fuertes vientos y la lluvia registrados durante una tormenta.

El incidente dejó un saldo de 10 menores lesionados y movilizó a cuerpos de emergencia que acudieron para brindar atención inmediata a los afectados.

Los hechos ocurrieron en un evento recreativo instalado en el Centro de Convenciones de Torreón, donde se encontraban numerosos niños disfrutando de distintas atracciones.

De acuerdo con los reportes, una estructura inflable de gran tamaño perdió estabilidad tras ser impactada por las ráfagas de viento, además de sufrir una falla en el sistema que la mantenía inflada, lo que generó escenas de preocupación entre padres y organizadores.

Paramédicos revisaron a los menores involucrados, quienes presentaron principalmente golpes y contusiones menores, sin reportarse lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Tras lo sucedido, el caso reavivó el debate sobre las medidas de seguridad que deben aplicarse en este tipo de espectáculos, especialmente cuando existen condiciones climáticas que pueden representar un peligro para los asistentes.

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