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Coahuila

Tormenta deja sin luz y agua a sectores de Saltillo

Las fuertes lluvias y descargas eléctricas dañaron infraestructura de CFE, provocando afectaciones en energía y retrasos en el suministro de agua potable

  • 26
  • Mayo
    2026

Las fuertes ráfagas de viento y la tormenta eléctrica registradas durante la madrugada en Saltillo provocaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica, situación que generó retrasos en el servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Los daños se presentaron principalmente en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, luego de la caída y afectación de postes derivada de las condiciones climatológicas.

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Autoridades municipales informaron que desde el primer momento se estableció comunicación con personal de la CFE para conocer el tiempo estimado de reparación y dar seguimiento a los trabajos que permitan normalizar el suministro de agua en las colonias afectadas.

Aunque las labores comenzaron de inmediato, las descargas eléctricas registradas alrededor de las 3:00 de la mañana obligaron a suspender temporalmente las maniobras por cuestiones de seguridad.

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El gobierno municipal señaló que las cuadrillas retomaron las reparaciones desde temprana hora y mantienen vigilancia permanente sobre el avance de los trabajos para restablecer al cien por ciento tanto la energía eléctrica como la distribución de agua potable en la capital coahuilense.


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