Trabajadores de AHMSA bloquean retiro de montacargas

Trabajadores de AHMSA bloquearon el retiro de un montacargas autorizado por una jueza, al impedir que el equipo saliera de la planta.

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) impidieron el retiro de un montacargas propiedad de la empresa Bravo Montacargas, cuya entrega fue autorizada por la jueza del concurso mercantil, Ruth Haggi Huerta García. La acción ocurrió en la puerta cuatro de la siderúrgica de Monclova, donde representantes de la compañía propietaria del equipo sostuvieron un diálogo con los obreros que, por momentos, se tornó tenso, aunque concluyó sin incidentes.

El apoderado jurídico de Bravo Montacargas, Liberto Baiz, acudió acompañado de otros abogados para solicitar el ingreso a la planta y recuperar el equipo. Explicó que la empresa acreditó legalmente la propiedad del montacargas dentro del procedimiento concursal y que la sindicatura tuvo conocimiento del reclamo, por lo que la autoridad judicial autorizó su devolución.

Baiz señaló que el montacargas permanece sin utilizar dentro de la siderúrgica y afirmó que la empresa también ha resultado afectada por la quiebra de AHMSA. Indicó que comprendía la situación que enfrentan los trabajadores, quienes llevan más de tres años sin recibir el pago de sus salarios, pero pidió que revisaran la documentación judicial y permitieran cumplir la resolución emitida por el juzgado.

Obreros de AHMSA rechazan salida de montacargas

La petición fue rechazada por los extrabajadores. Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., reconoció que Bravo Montacargas acreditó legalmente la propiedad del equipo, pero pidió privilegiar una solución que no afecte el proceso de venta de la empresa.

Explicó que los trabajadores mantienen la confianza en que durante la próxima semana será publicada la convocatoria para la subasta de AHMSA, con base en la información que, aseguró, les han proporcionado el síndico, la jueza del concurso mercantil y autoridades federales del trabajo.

Torres Ávalos solicitó a los representantes de la empresa esperar unos días más, al considerar que la venta de la siderúrgica podría representar una solución integral para todos los acreedores y para los más de 13 mil trabajadores afectados por la quiebra.

Obreros de AHMSA insisten en esperar la subasta

Juan Ervey Valenzuela de la Torre respaldó la postura del grupo de trabajadores y pidió a los abogados de Bravo Montacargas esperar el avance del procedimiento concursal. Señaló que, al igual que otras empresas proveedoras, los obreros también enfrentan pérdidas económicas y una difícil situación familiar tras más de tres años sin ingresos.

Por su parte, el secretario general de la Sección 288 del Sindicato Democrático, Francisco Ríos Treviño, manifestó que los trabajadores no se oponen a la devolución del equipo, pero consideró necesario esperar a que se concrete el proceso de subasta antes de permitir la salida de bienes del interior de la planta.

Tras varios minutos de diálogo, los representantes legales de Bravo Montacargas se retiraron de las instalaciones sin recuperar el montacargas. Ambas partes manifestaron su disposición para continuar buscando una alternativa que permita resolver el conflicto, al reconocer que tanto los acreedores como los trabajadores han sido afectados por la quiebra de Altos Hornos de México.