Jueza rechaza solicitud de Magnicharters para concurso mercantil

La aerolínea Magnicharters enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia luego de que una jueza federal rechazara la solicitud de concurso mercantil promovida por Grupo Aéreo de Monterrey, empresa propietaria de la compañía.

La decisión deja a la firma sin protección legal frente a sus acreedores y la coloca al borde de la quiebra definitiva.

La resolución fue emitida por Nataly Pérez Hernández, entonces jueza Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, quien desechó el recurso presentado el pasado 11 de mayo debido a inconsistencias en el registro formal del trámite.

En el documento judicial, hecho público el pasado 25 de mayo, se señala que “al hacer una búsqueda en los libros de correspondencia no se encontró promoción alguna tendente al respecto”.

El fallo agrava aún más la situación financiera de la aerolínea, cuyos vuelos fueron suspendidos desde el 15 de abril por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), tras detectar irregularidades durante un proceso de verificación.

Previamente, la empresa ya había cancelado operaciones en rutas desde Monterrey, Cancún y Ciudad de México sin ofrecer mayores explicaciones a los pasajeros.

Además de la paralización operativa, Magnicharters arrastra importantes adeudos.

La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) reportó un pasivo de alrededor de $8.6 millones de dólares con agencias de viajes por paquetes turísticos incumplidos.

A ello se suman denuncias de trabajadores por retrasos salariales de hasta seis meses y 156 quejas acumuladas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Con este escenario, la empresa permanece legalmente vulnerable frente a sus acreedores y con operaciones totalmente detenidas, mientras especialistas del sector consideran que el futuro de la aerolínea dependerá de las decisiones financieras y jurídicas que tome en las próximas semanas.

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