El presidente municipal exhortó a los turistas a tomar precauciones para evitar ser víctimas de estafas en redes sociales

Inicio / Coahuila / Turismo impulsa una de las mejores temporadas en Parras

El periodo vacacional ha generado una importante derrama turística en Parras de la Fuente, donde durante el pasado fin de semana se registró una ocupación prácticamente total.

El alcalde Fernando Orozco señaló que el Pueblo Mágico atraviesa una de sus mejores temporadas del año y confió en que la llegada de visitantes continúe en los próximos días, impulsada también por los atractivos y eventos programados para esta época.

Feria de la Uva atraerá más visitantes

El edil destacó que, además del flujo de turistas que buscan disfrutar de la oferta gastronómica, vinícola y cultural del municipio, la próxima Feria de la Uva contribuirá a incrementar la afluencia de visitantes, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario turístico de la región.

Alertan por falsas ofertas de hospedaje

Ante el aumento en la demanda de hospedaje, el presidente municipal exhortó a los turistas a tomar precauciones para evitar ser víctimas de estafas en redes sociales.

Indicó que se han detectado dos casos relacionados con falsas ofertas de renta de casas, departamentos y cabañas publicadas en Facebook, por lo que recomendó realizar reservaciones directamente con hoteles o mediante plataformas reconocidas y confiables para evitar fraudes.