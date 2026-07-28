UAdeC implementará evaluación docente desde septiembre

Apuntó que esto permitirá además evaluar planes de estudio y los perfiles necesarios para llevar a efecto dichos planes de estudio en las aulas

A partir del próximo ciclo escolar, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila podrán evaluar a sus docentes, con el fin de que exista una retroalimentación y un compromiso de los maestros con sus salones de clase, afirmó el rector Octavio Pimentel Martínez.

Evaluación docente se realizará mediante LoboApp

Al referirse a la vigilancia de la Institución con su personal docente en cuanto a la asistencia y al cumplimiento de los objetivos, Pimentel Martínez dijo que la aplicación LoboApp permitirá a los alumnos no solamente consultar sus calificaciones en tiempo real, sino también participar en la evaluación docente.

“Apenas hice la iniciativa para las comisiones. A partir de septiembre, que las comisiones estén trabajando, que ya los alumnos entren y esté todo sobre la marcha, que me autoricen que sea obligatorio que el alumno para poder ver sus calificaciones evalúe a sus docentes”, dijo el rector.

Resultados servirán para tomar decisiones

“Esta evaluación nos permite tomar decisiones para saber cómo apoyar a los docentes que necesitan actualización, más capacitaciones, cómo tomar decisiones cuando un docente no esté cumpliendo y tener las bases necesarias para la contratación de nuevos docentes”, agregó.

Apuntó que esto permitirá además evaluar planes de estudio y los perfiles necesarios para llevar a efecto dichos planes de estudio en las aulas.