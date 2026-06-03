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Coahuila

UTC busca liderar participación estudiantil en elecciones

La universidad impulsa el voto entre sus alumnos y aspira a repetir como una de las instituciones con mayor involucramiento juvenil en la jornada electoral

  • 03
  • Junio
    2026

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) busca convertirse nuevamente en la institución de educación superior con mayor participación electoral entre sus estudiantes durante la jornada del próximo 7 de junio, aseguró el rector Sergio Alberto Guadarrama Cortez. 

El directivo destacó que en procesos anteriores la universidad fue reconocida por el Instituto Nacional Electoral (INE) como una de las instituciones con mayor involucramiento de jóvenes en actividades de formación cívica y participación ciudadana.  

Guadarrama Cortez señaló que uno de los principales objetivos de la UTC es fomentar entre los estudiantes la importancia del voto y la participación democrática, sin promover preferencias partidistas o candidatos específicos. 

Explicó que la universidad ha impulsado diversas actividades de capacitación y acercamiento con organismos electorales para fortalecer la cultura cívica entre la comunidad estudiantil. 

De acuerdo con el rector, mientras que históricamente la participación electoral de los jóvenes suele ubicarse entre el 28 y 30 por ciento, la UTC logró niveles superiores al 72 por ciento en ejercicios y actividades de involucramiento ciudadano promovidas en coordinación con autoridades electorales. 

Indicó que este resultado colocó a la institución como una referencia en materia de participación juvenil, por encima de otras universidades cuando se analiza la proporción de estudiantes involucrados respecto al tamaño de su matrícula. 

El rector enfatizó que la intención de la universidad no es influir en las decisiones políticas de los alumnos, sino promover el ejercicio responsable de sus derechos ciudadanos. 

“Lo importante es que participen, que ejerzan su derecho al voto y fortalezcan la vida democrática”, señaló. 

Guadarrama Cortez añadió que la formación universitaria debe incluir no solamente aspectos académicos y profesionales, sino también valores relacionados con la responsabilidad social y la participación ciudadana.  

Por lo anterior hizo un llamado a los estudiantes para acudir a las urnas el próximo domingo y formar parte de una jornada electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia en Coahuila.


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