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Coahuila

Desarrolla UTC sistema para vigilar asistencia estudiantil

La nueva herramienta digital generará alertas tempranas para identificar ausencias recurrentes y mejorar la permanencia escolar

  • 03
  • Junio
    2026

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) implementará nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer el seguimiento académico de sus estudiantes, entre ellas una plataforma que permitirá monitorear indicadores de asistencia y detectar oportunamente posibles riesgos de rezago o abandono escolar.

Como parte de las estrategias de modernización institucional, la Dirección de Informática presentó a la Rectoría diversos proyectos enfocados en optimizar los procesos académicos y administrativos de la universidad.

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Uno de los desarrollos más relevantes es el denominado Dashboard Estratégico de Asistencia, una herramienta digital que concentrará información relacionada con la participación y asistencia de los estudiantes, facilitando el análisis de datos y la toma de decisiones por parte de las autoridades educativas.

La plataforma permitirá identificar tendencias y generar alertas que ayuden a reforzar el acompañamiento académico de los alumnos, especialmente en aquellos casos donde se detecten ausencias recurrentes o indicadores que pudieran afectar su desempeño escolar.

Autoridades universitarias señalaron que el objetivo es contar con información más precisa y oportuna para mejorar los procesos de atención estudiantil y fortalecer las acciones de permanencia escolar.

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Además del seguimiento académico, las nuevas herramientas buscan agilizar procesos administrativos y proporcionar información estratégica que contribuya a una gestión más eficiente de la institución.

La UTC destacó que el uso de tecnologías de análisis y monitoreo forma parte de los esfuerzos para modernizar la operación universitaria y ofrecer mejores condiciones de acompañamiento tanto a estudiantes como a docentes.

Con estas acciones, la institución busca aprovechar el uso de herramientas digitales para fortalecer la productividad académica y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que enfrentan los estudiantes durante su formación profesional. 


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