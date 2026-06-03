Desarrolla UTC sistema para vigilar asistencia estudiantil

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) implementará nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer el seguimiento académico de sus estudiantes, entre ellas una plataforma que permitirá monitorear indicadores de asistencia y detectar oportunamente posibles riesgos de rezago o abandono escolar.

Como parte de las estrategias de modernización institucional, la Dirección de Informática presentó a la Rectoría diversos proyectos enfocados en optimizar los procesos académicos y administrativos de la universidad.

Uno de los desarrollos más relevantes es el denominado Dashboard Estratégico de Asistencia, una herramienta digital que concentrará información relacionada con la participación y asistencia de los estudiantes, facilitando el análisis de datos y la toma de decisiones por parte de las autoridades educativas.

La plataforma permitirá identificar tendencias y generar alertas que ayuden a reforzar el acompañamiento académico de los alumnos, especialmente en aquellos casos donde se detecten ausencias recurrentes o indicadores que pudieran afectar su desempeño escolar.

Autoridades universitarias señalaron que el objetivo es contar con información más precisa y oportuna para mejorar los procesos de atención estudiantil y fortalecer las acciones de permanencia escolar.

Además del seguimiento académico, las nuevas herramientas buscan agilizar procesos administrativos y proporcionar información estratégica que contribuya a una gestión más eficiente de la institución.

La UTC destacó que el uso de tecnologías de análisis y monitoreo forma parte de los esfuerzos para modernizar la operación universitaria y ofrecer mejores condiciones de acompañamiento tanto a estudiantes como a docentes.

Con estas acciones, la institución busca aprovechar el uso de herramientas digitales para fortalecer la productividad académica y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que enfrentan los estudiantes durante su formación profesional.

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