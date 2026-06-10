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Coahuila

UTC impulsa carreras enfocadas en energías limpias

La universidad promovió programas académicos relacionados con sustentabilidad, energías renovables y biotecnología ante la creciente demanda de especialistas

  • 10
  • Junio
    2026

La transición hacia energías limpias, la sustentabilidad y las nuevas tecnologías ambientales está generando una creciente demanda de profesionistas especializados, un escenario que la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) busca aprovechar mediante la promoción de carreras enfocadas en estos sectores estratégicos.

Durante la Feria Ambiental 2026 realizada en Saltillo, la institución presentó su oferta académica en áreas como Energía Turbo Solar, Energía y Desarrollo Sostenible, Biotecnología, así como Ambiental y Sustentabilidad, programas orientados a atender retos relacionados con la transición energética, el aprovechamiento de recursos naturales y la innovación tecnológica.

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Personal docente y universitario informó a estudiantes y familias sobre las oportunidades laborales que ofrecen estas carreras, las cuales han cobrado relevancia ante la necesidad de las empresas de incorporar perfiles vinculados con eficiencia energética, energías renovables y procesos sustentables.

La promoción de estos programas ocurre en un contexto donde la industria instalada en la región Sureste de Coahuila mantiene una creciente demanda de talento técnico y profesional relacionado con nuevas tecnologías, automatización y desarrollo sostenible.

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Como parte de sus actividades en materia ambiental, representantes de la UTC también participaron en la entrega del Premio a la Protección del Medio Ambiente 2026 y en la ceremonia de incorporación de nuevas unidades para el combate de incendios forestales realizada en Saltillo. 


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