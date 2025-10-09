Vecinos se quejan de constantes robos en Lomas de Lourdes
Los residentes reportan robos por parte de una banda, pidiendo intervención policial en la calle Cazadores, donde incluso ignoran las cámaras de seguridad
- 09
-
Octubre
2025
Vecinos de Lomas de Lourdes reportaron a través de nuestras redes sociales el hartazgo que tienen contra una banda de ladrones que constantemente hace de las suyas. Aprovechando la oscuridad de la noche, se han introducido en varios domicilios para robar.
Incluso nos proporcionaron material donde se logra captar a algunos de estos sujetos tratando de robar; en otros, ya llevan objetos robados.
Por ello, piden la atención de la policía municipal, principalmente en la calle Cazadores, ya que a los presuntos responsables ni siquiera les importa que haya cámaras instaladas.
