Vecinos del sector señalaron que conocían al fallecido como “Jaimito” y comentaron que presuntamente vivía en situación de calle

Inicio / Coahuila / Fallece adulto mayor en la vía pública en el Centro de Saltillo

Un hombre de la tercera edad falleció la mañana de este viernes mientras se encontraba sobre una banqueta en el cruce de las calles Colón y Xicoténcatl, en la Zona Centro de Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El reporte fue realizado por personas que transitaban por el lugar, quienes observaron al adulto mayor inmóvil y solicitaron el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.

Vecinos del sector señalaron que conocían al fallecido como “Jaimito” y comentaron que presuntamente vivía en situación de calle.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue que el perro que acompañaba habitualmente al adulto mayor permaneció junto al cuerpo durante todo el tiempo que las autoridades trabajaron en el lugar, sin alejarse de su propietario.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento y establecer de manera oficial su identidad.