Whirlpool ampliará planta de Ramos Arizpe con 15 mdd

Ramos Arizpe suma una nueva inversión industrial de gran escala y fortalece su posición como uno de los principales polos manufactureros del norte del país

La empresa Whirlpool invertirá 15 millones de dólares para ampliar sus operaciones en Ramos Arizpe, proyecto que contempla trasladar desde Nuevo León una línea de producción de refrigeradores y crear entre 600 y 800 nuevos empleos directos.

Whirlpool ampliará su planta en Ramos Arizpe

El anuncio se realizó durante la presentación del Foro Ejecutivo Industrial AIERA 2026, donde el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta expansión representa un voto de confianza del sector manufacturero hacia las condiciones de competitividad, estabilidad laboral y desarrollo que ofrece el municipio.

Como parte del proyecto, Whirlpool reubicará a Ramos Arizpe la fabricación de una línea de refrigeradores que actualmente opera en Nuevo León, fortaleciendo la presencia de la compañía en Coahuila y aumentando su capacidad de producción.

Proyecto generará hasta 800 nuevos empleos

Con esta inversión, la planta instalada en Ramos Arizpe pasará de producir 1.2 millones a 2.5 millones de refrigeradores al año, prácticamente duplicando su capacidad y consolidándose como uno de los principales centros de manufactura de la empresa en el país.

Tomás Gutiérrez señaló que la expansión es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el sector empresarial para mantener un entorno atractivo para nuevas inversiones.

Además del crecimiento en infraestructura y equipamiento, el proyecto impulsará la generación de empleo en la Región Sureste, al estimarse la creación de entre 600 y 800 nuevas plazas laborales, fortaleciendo la actividad económica del municipio.

Fortalece Ramos Arizpe su liderazgo industrial

Whirlpool cuenta actualmente con tres plantas de operación en Nuevo León dedicadas a la fabricación de refrigeradores, lavadoras y componentes plásticos; sin embargo, la empresa determinó ampliar su capacidad instalada en Ramos Arizpe para atender la creciente demanda de sus productos.

Con este anuncio, Ramos Arizpe suma una nueva inversión industrial de gran escala y fortalece su posición como uno de los principales polos manufactureros del norte del país.