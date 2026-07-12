Autoridades clausuran bar tras operativo en Saltillo

Autoridades estatales aseguraron droga y vehículos durante un operativo en el bar Suite 290, donde continúan las diligencias

Un operativo encabezado por corporaciones estatales derivó en la clausura del bar Suite 290, ubicado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, tras el aseguramiento de droga, la detención de tres personas y el inicio de una investigación por presuntas actividades ilícitas en el establecimiento.

Durante la intervención también fueron asegurados cinco vehículos y otras siete personas fueron detenidas por presuntamente intentar impedir la actuación de los elementos de seguridad mientras se desarrollaba el operativo.

Aseguran droga y ponen a tres personas a disposición de la Fiscalía

Las tres personas detenidas inicialmente fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, luego de que en el inmueble fueran localizadas diversas dosis de droga, lo que dio origen a una carpeta de investigación para determinar su procedencia y posible destino.

Las autoridades informaron que las diligencias continuarán para establecer si el establecimiento era utilizado para la comisión de otras actividades ilícitas.

Operativo respondió a trabajos de inteligencia

La intervención fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento realizadas por la Policía Estatal, derivadas de diversos incidentes registrados previamente en el bar, entre ellos riñas y reportes relacionados con la presunta venta de droga.

Las investigaciones permanecen en curso con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas en los hechos.