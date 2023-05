Alexa Moreno comparte su salto al éxito en un libro

Alexa Moreno narra en su libro sus vivencias, e impulsa a las nuevas generaciones a no claudicar al perseguir sus sueños.

La laureada gimnasta mexicana Alexa Moreno se autorretrata en su primer libro, Alexa Moreno. Singular y Extraordinaria, en el que narra sus vivencias personales y profesionales para abrir camino a los jóvenes deportistas.

“Muchas de las personas que me siguen son deportistas, niños o jóvenes. El punto era que pudieran relacionarse con lo que yo he vivido, darles un parteaguas. Quería que no fuera una lectura más, sino que ellos pudieran involucrarse y tener su propio viaje de introspección”, expresó la atleta.

El libro está escrito de forma amena y sencilla, además de ir acompañado por numerosas ilustraciones, actividades al final de cada capítulo y varias recomendaciones musicales para acompañar la lectura, detalles que dejan entrever esa vocación juvenil.





A sus 28 años, Moreno es una de las grandes figuras de la gimnasia mexicana y puede presumir de varias medallas en campeonatos mundiales, dos participaciones en Juegos Olímpicos -finalizó cuarta en Tokyo 2020- y del Premio Nacional de Deportes en 2019.

Mientras su cuerpo ejecutaba saltos imposibles y complejos ejercicios gimnásticos, la deportista, quien recientemente finalizó sus estudios de arquitectura, creaba un libro sincero y transparente, con el que trata de mostrar su lado más personal.





El libro, que comienza con el relato de cómo su madre apuntó a clases de gimnasia a una niña hiperactiva que ni siquiera tenía tres años y se colgaba de los columpios, le sirvió a la autora para volver a recorrer momentos de su vida.

“Al tratar de explicar, profundizaba más y me daba cuenta de mis propios errores. Y me ayudó bastante a recordar muchas cosas que de repente había olvidado. Estuvo bien, fue una introspección, un viaje al pasado”, comentó.