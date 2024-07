¿Cómo lograr un cambio transformador? 7 lecciones inspiradoras

Sinopsis: Este libro marca el comienzo de un viaje transformador para aquellos que deseen realizar cambios significativos. Si alguna vez has sentido esa necesidad profunda de mejorar tu vida, pero te has preguntado por dónde empezar, Cómo ser el protagonista de tu bienestar. 7 lecciones inspiradoras, puede ser la guía que has estado buscando.

“En sus páginas explorarás las lecciones más valiosas que he aprendido a lo largo de casi treinta años de práctica de meditación en la India. Estas enseñanzas han tenido un impacto profundo y positivo en mi vida”, afirma Silvio Raij.

A través del conocimiento del mindfulness y el raja yoga, descubrirás en este texto, herramientas prácticas y espirituales para afrontar exigencias y preocupaciones con mayor poder, sensatez y sabiduría.

Silvio Raij es un apasionado del desarrollo humano y espiritual. Ha viajado durante más de quince años a la India para especializarse en el arte de la meditación y hoy se dedica a llevar la práctica del mindfulness al área profesional, empresarial y de la salud, a los adultos mayores y a la educación de niños y adolescentes.

