Multas ‘irrisorias’ son un lucrativo negocio en condominios de NL

Administradores de condominios en la metrópoli de Monterrey ya hallaron su “minita de oro” en las multas que aplican a sus residentes por actos que, en la mayoría de los casos, son inofensivos e involuntarios, si no es que “irrisorios”.

Hechos como subir un pie a la pared, manchar un camastro con bloqueador solar o dejar solo un momento a un invitado en el área de alberca son pretextos para aplicarles multas que van de los $1,697 a los $4,525 pesos.

Esto es lo que están haciendo las mesas directivas de desarrollos inmobiliarios que ni siquiera están entre los más exclusivos ni ofrecen las mejores amenidades, como las Torres Tulé, que se encuentran en el sector Valle Poniente, de Santa Catarina, donde, tan sólo en marzo pasado, los administradores ya habían aplicado 26 multas a residentes con un monto total de $52,281 pesos y seis multas en la primera semana de abril por un total de $13,000 pesos.

Lo peor de todo, según condóminos, es que los administradores “se sacan de la manga” los conceptos de multas, porque algunas ni siquiera están contempladas en el reglamento del desarrollo.

En otras palabras, esas multas equivalen a “un robo en despoblado” hacia los residentes. Torres Tulé, de 279 unidades, son administradas por la empresa Cobalto CR SA de CV, cuyos representantes son identificados como Álvaro Rodríguez Canales y Elizabeth Alejandra Castrejón Baca.

Esta empresa es la misma que ya había estado en el centro de la polémica porque administra Torre Saqqara, donde también la administración ejerce su “podercito” aplicando multas a diestra y siniestra por motivos polémicos, lo cual hasta ha generado demandas de condóminos.

En el caso de Torres Tulé, condóminos denunciaron a El Horizonte que, en muchas ocasiones, el reglamento no es accesible para los residentes porque gran parte son arrendatarios y este solo se les facilita a los dueños de las unidades habitacionales.

Tal es el caso del residente Jorge Campos, quien en entrevista con El Horizonte se quejó de que, en marzo pasado, lo multaron en dos ocasiones de manera injustificada. La primera fue por tener un vaso de vidrio en el área de la alberca y la segunda por estacionarse en un cajón de visitas.

“Siento que también se aprovechan porque meten muchas cosas que tampoco vienen en el reglamento, que para empezar, muchos ni tienen acceso a él, porque en muchos, pues, son rentados. Una multa que me aplicaron viene de que por tener un vaso de vidrio en albercas; la multa fue de $5,000 pesos cuando en el reglamento, ya lo chequé todo, lo único que viene es de que si tienes envases de vidrios en el gimnasio, o sea, se puede sancionar, pero este ni el área es y, aparte, aunque fuera, se me hace desproporcional $5,000 pesos solo por tener un vaso de vidrio sin más”, informó Campos.

El arrendatario afectado agregó que se comunicó con su arrendador (dueño del departamento), quien también le comentó que no tenía conocimiento de que existiera un reglamento en el condominio.

Campos también fue sancionado por hacer uso del estacionamiento de visitas después de que el mismo guardia le dijera que no había problemas por colocar su vehículo en esa área.

“Yo había preguntado a un guardia que si me podía estacionar en el de visitantes, porque te dan como un folleto y me dijo que sí, el tiempo que quisiera, y me estacioné ahí y que siempre no, que viene en el reglamento, que es un día máximo y me multaron con casi $2,000 pesos".

“Para empezar, por ejemplo, ni el que nos renta, ni siquiera tenía conocimiento de que había un reglamento”, añadió Campos.

El Horizonte dio a conocer el pasado 29 de julio este problema que tienen las personas que viven en departamentos que, a pesar de desembolsar millones de pesos para adquirir el inmueble, la administración del condominio aplica multas injustas con costos excesivos.

Donde también se evidenció a la firma Cobalto CR SA de CV que realizó el cobro de multas en la Torre Saqqara sin que previamente les den derecho de audiencia; a los residentes les llega una notificación de que les aplicaron multas de hasta 15 salarios diarios, o sea, equivalentes a $3,733 pesos, tan sólo por “usar el elevador sin una sandalia” o “comer pizza en la alberca”, entre otras.

Y para colmo… los exhiben

El desarrollo Tulé, de tres torres —dos de 16 niveles y una de 15— alberga 279 departamentos, la mayoría habitados por estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM). Este se ubica en Santa Catarina, sobre la avenida Francisco Villa, en el sector Valle Poniente.

Los administradores publican todas las multas y el número de departamento de los responsables en anaqueles de áreas comunes, como los elevadores. Al subir, los residentes se dan cuenta de que han sido sancionados.

Tan solo en marzo pasado, Cobalto CR SA de CV cobró a los residentes de las torres un total de $52,281.60 pesos, correspondiente a 26 presuntas infracciones.

Entre las que destacan portar envases de vidrio en el área de la alberca y lavar el carro en el estacionamiento, por el mismo precio $4,525.60, y conectar cargador de auto eléctrico en toma común, por $2,500. El resto de las sanciones fue de $1,697.10 pesos cada una.

Al iniciar el mes de abril, en la primera semana, la administración de Tulé, dirigida por Cobalto CR SA de CV, recaudó un total de $13,011.10 pesos de seis infracciones, donde la más alta fue una reincidencia por heces de mascota en el estacionamiento, la cual le costó al condómino $4,525.60 pesos.

Expertos en derecho civil afirman a este medio que esas multas, aunque estén acordadas entre los condominios, son fundamentalmente ilegales porque, para empezar, ningún particular puede multar a otro y obligarlo a pagar, cosa que sólo puede hacer una autoridad.

