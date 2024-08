El chef Dante Ferrero es 'El gurú de la carne'

La tierra del cabrito y el carbón, adoptó al chef argentino Dante Ferrero, para quien Monterrey fue su casa, y el lugar donde conquistó a los comensales con su sazón, en los restaurantes Neuquén y Alodé; después llegó a la CDMX, para afianzarse desde hace seis años con DANTE Brasa y Fuego.

“Mi acercamiento a la parrilla fue muy natural, en Argentina la carne asada es tan típica como en Monterrey, lo que quizás me hizo intervenir desde más pequeño en la preparación del asado, fue que al tener un papá cocinero, muchas veces no estaba en casa en los momentos de carne asada, y pues yo era el único varón, y le hacía la carnita a mi mamá y mis hermanas”, comparte Ferrero.

Sin lugar a dudas, su paso por la Sultana del Norte aportó valor a su talento gastronómico. “La cocina norestense me mostró una cocina mexicana distinta al resto de México, una cocina menos vasta en cuanto a la variedad, pero con sus raíces bien marcadas, con sabores característicos, como el orégano local, la participación del comino, la barbacoa de res, los empalmes y su estilo de carne asada”, detalla.

A lo largo de su trayectoria profesional, el argentino ha cosechado los apodos “El gurú de la carne” o “El chef de la vaca”, mismos que se ha ganado a pulso con su maestría en la parrilla, donde ha dejado su firma al asar una vaca entera, ¡y ya va en 85 ejemplares!

“La idea de asar la primera vaca tenía que ver con un desafío personal, llevaba ya muchos asados de muchos tipos y pues para mí asar una vaca entera era como la cinta negra, el master de los asados, ese desafío personal de saber si era capaz de hacer algo así”, dice el chef, quien lleva más de 20 años en México.

Amo y señor de la parrilla

Al proceso de cocinar una vaca entera, Dante Ferrero le ha denominado La Vaca Es Mía, y las ha cocinado en casi todo México, y también en Estados Unidos, España, Colombia y recientemente en Honduras.

“El proceso de la vaca, dura alrededor de 24 horas. Hoy lo defino más como un ritual.

Son 24 horas de trabajo de mucha gente, de rodear el fuego, convivir, tener paciencia, donde convergen la fuerza física, la energía, el calor, el esfuerzo, así como también, la paciencia, la calma, el silencio, la contemplación, el detalle.

“Es un proceso que siempre acompaño con música, donde siempre pido respeto para un animal que nos dará de comer. Me gusta ponerle sólo sal, conservar el puro sabor de la carne. El fuego me hipnotiza, y en cada vaca me siento frente a él, y me dejo atrapar por sus formas y colores.

“Para hacer la vaca se debe pasar toda la noche a su lado, y lo que a primera vista parece un proceso muy simple, para mí es algo detallado y preciso”, afirmó. Para conocer más sobre su trabajo, puedes seguirlo en Instagram en @danteferreroh.

Ha dicho

"El asado es tradición cultural, que nos recuerda nuestra especie, y sí, matamos para vivir, cocinamos para ser felices” Dante Ferrero.

