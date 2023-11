Entrevista: Honrar a tus ancestros fortalece tu alma

Honrar a los familiares fallecidos este próximo 2 de noviembre con un altar de muertos y una visita al panteón, además de servir para que su recuerdo siga vivo, también puede tener propiedades curativas para el cuerpo y el alma.

Las especialistas en terapia sistémica Edlín Ortiz Graham y Ángela González, coinciden en que este Día de Muertos se tiene la oportunidad de analizar a conciencia si muchas de las enfermedades que se padecen son meramente físicas o si provienen de un contexto de la relación que se tienen con los antepasados familiares, aún y cuando no se conocieron.

González señala que toda enfermedad tiene como origen el alma, por lo que si el cuerpo atraviesa por sufrimiento o estrés es mayor la probabilidad de desencadenar enfermedades; así cuando una persona está siempre buscando resolver algo del pasado o en conflicto constante con algún familiar, el cuerpo y el alma pierden fuerza porque su energía se concentra en algo que ya pasó.

“Una parte de tu atención, de la energía del alma, una parte tuya –aunque esa persona haya muerto hace 50 años– sigue agarrando ese conflicto y sigue ocupando una cantidad de energía muy considerable mientras ese nudo está ahí. Entonces el alma que debería estar enfocada en el presente, está mirando hacia otro lado, lo que hace que pierda fuerza y enferme”, explica.

La especialista detalla que cuando se tiene una buena relación con los ancestros, aceptando su pasado con aciertos y errores, y sobre todo, dignificando y dando valor a sus vidas, el alma propia tiene paz y un respiro.

“No se trata de corregir a nadie, ni de juzgar. Simplemente se toma lo que pasó y se integra”, dice Ortiz Graham. “Las cosas ya pasaron, y la responsabilidad de lo que ya pasó le toca al alma que lo vivió. A los que vienen después solamente les toca honrar e integrar tanto lo positivo como lo que se ve como no positivo, en la totalidad del río ancestral de mi alma”.

Entrevista completa:

Dignifica su memoria

Las terapeutas coinciden en que la dignificación de los ancestros se puede hacer de distintas maneras, desde adoptar alguna de las tradiciones que existen en México por el 2 de noviembre, hasta trabajar en recuperar la memoria y conciencia de los ancestros, temas que se pueden perder con la vida moderna en donde los seres humanos pasan a ser independientes y olvidarse de su linaje original.

“(A tu ancestro) lo integras mirando, porque no integras lo que no has visto. Como terapeutas traemos a la conciencia del paciente eso que no vivió para integrarlo y tan pronto lo hace se entienden cosas como que por tu ancestro estás vivo, y lo que pasó es algo secundario”, señala Ortiz Graham.

Honrar a los ancestros con un altar o una visita al cementerio, pero sobre todo, reconociendo y entendiendo que son una parte imborrable del ser es el primer paso para estar en paz con sus acciones y eso, es el principio de la salud y el bienestar.

“Al hacerlo, automáticamente sin que te lo propongas te vincula a todos ellos y te da la sensación de la unidad con todos y eso te fortalece”, afirma Ortiz Graham.

