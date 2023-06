Finaliza exposición de Vermeer en el Museo de Ámsterdam

Las pinturas de Johannes Vermeer, reconocido por la obra de 'La joven de la perla', estuvieron presentes desde el mes de febrero en Ámsterdam.

La exitosa exhibición de pinturas del holandés Johannes Vermeer cerró sus puertas este domingo en museo deÁmsterdam; el Museo Nacional de Arte e Historia de los Países Bajos elogió la muestra como la más exitosa de su historia.

El Rijksmuseum dijo que la exposición, que se basó en colecciones de todo el mundo para reunir 28 de las 37 pinturas generalmente atribuidas a Vermeer, atrajo a 650 mil visitantes de 113 países durante las 16 semanas de exposición que comenzó a principios de febrero.





La gran cantidad de visitantes, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, el director de cine Steven Spielberg y la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, llegó a pesar de que el museo limitó el número para garantizar que todos tuvieran una buena vista de obras maestras como 'La joven de la perla' y 'La Lechera.'





“Vermeer es el artista de la paz y la intimidad. Queríamos que los visitantes lo disfrutaran al máximo”, dijo el director general del museo, Taco Dibbits. “Esto solo fue posible limitando el número de visitantes”.

La exposición incluyó siete pinturas que nunca antes se habían mostrado públicamente en los Países Bajos, entre ellas tres de The Frick Collection en Nueva York.

Para los amantes del arte que no lograron hacerse con uno de los boletos tan buscados, seis pinturas de Vermeer permanecerán en exhibición en la Galería de Honor del Rijksmuseum, cuatro de la colección del museo junto con 'La niña con el Red Hat” de la National Gallery of Art de Washington y “Young Woman Seated at a Virginal” de The Leiden Collection en Nueva York.