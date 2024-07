'Somos las más campeonas, es algo que nos ganamos': Anika

Tigres Femenil enfrentará un semestre complicado al encarar 3 torneos diferentes; Liga MX Femenil, Summer Cup y la Concacaf W, y a pesar de la carga de partidos, Anika Rodríguez, referente de las Amazonas, nos comentó en una plática exclusiva que se encuentran emocionadas ante el reto.

“Son partidos que nosotras estamos emocionadas de jugar, entonces para nosotras es un honor que nos estén trayendo esos partidos y torneos al juego femenil y pues esperamos enseñar la mejor versión de Tigres Femenil”, dijo

Además, espera que con los choques internacionales el nivel del equipo suba, “Creo que no hemos llegamos al ‘top level’ de nosotras y sabemos eso, creo que esos partidos que jugaremos contra equipos de la NWSL son para nosotras partidos superpadres, pero también en donde podemos ir viendo nuestro nivel interior y qué podemos mejorar para llegar a la liguilla y ganarla”.

La #22 del equipo felino confesó que aunque existe el deseo de jugar la mayor cantidad de partidos, entienden que en ocasiones deben dosificar, “Siempre queremos jugar todos, pero ya sabemos que es imposible jugar los partidos seguidos, cada 3 o 4 días, algo que deseamos de esta temporada es llegar a cada final que podamos, entonces ya sabemos que puede ser que nos toque apoyar al equipo en un partido o menos minutos de los que estamos acostumbradas”.

Y para ello, tiene plena confianza en las compañeras que entran de cambio, “Nosotras tenemos una banca que nos ayuda un buen, creo que nosotras siempre decimos que necesitamos a todas para ganar campeonatos, pero esta temporada sí es verdad eso”.

Tigres Femenil suma 6 títulos de liga en sus vitrinas, hecho que les ha dado el apodo de ‘Las más campeonas de México’, por lo que Anika asume con responsabilidad el dar la cara por el futbol mexicano en las justas internacionales, “Somos las más campeonas, eso fue algo que ganamos, no fue algo que nos dieron, eso viene con mucho trabajo y mucha responsabilidad, pero para nosotras es un privilegio entonces eso es algo que todas nosotras en este equipo queremos, llegar a la final y ganarla y estamos trabajando para eso”.

Desde su llegada, Anika Rodríguez se ganó el cariño de la afición auriazul, y aprovechó el espacio para enviarles un mensaje, “Ellos ya saben como los amo, pero creo que la temporada pasada no fue el final que queríamos y el mensaje que yo di a la afición y los incomparables fue que es un momento en donde necesitamos que ellos también nos ayuden porque para nosotras llegar a la cancha y ver el estadio lleno con las playeras de Tigres es algo superpadre, nos damos cuenta que no estamos jugando tanto para nosotras, más para la ciudad, para Tigres y para la afición”.

‘Ani’, abrió su corazón para expresar su sentir con el conjunto felino; “Cuando llegué fue como haber estado aquí por mil años y ya sabía que ellas me iban a ayudar un buen en sentirme más cómoda en la ciudad, porque mi familia no vive aquí, entonces ellas ya son mi familia, entonces yo tengo familia aquí y es algo superpadre, pero también cuando la gente me ve en la calle o en los cafés y vienen y me hablan un poquito me encanta porque nunca me siento sola, creo que es algo superespecial y que casi no pasa en el futbol femenil en el mundo entonces soy muy afortunada de tener eso”.

Esa es Anika Rodríguez, quien con sus actuaciones logró conquistar los corazones de las y los Incomparables y que en Tigres encontró un hogar, “Si me toca jugar aquí hasta que me retire, pues es algo superpadre, pero nunca sabes qué va a pasar y ahorita estoy enfocada en este equipo y en los torneos que vienen”.

Comentarios