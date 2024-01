'In the Summers', 'Porcelain War' y 'Sujo' triunfan en Sundance

“In the Summers”, un conmovedor drama protagonizado por el músico puertorriqueño Residente sobre la complicada relación de un padre adicto y sus hijas, se llevó el Gran Premio del Jurado en el 40º Festival de Cine de Sundance, mientras que el máximo honor en la categoría de documental fue para “Porcelain War”, sobre una pareja ucraniana que elabora cerámicas frágiles, pintadas intrincadamente, mientras la guerra hace estragos a su alrededor.

Ambos premios, anunciados el viernes en Park City, Utah, son para directores debutantes. “In the Summers”, fue escrita y dirigida por la cineasta colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza. Sigue poéticamente a un padre imperfecto y a sus hijas durante casi dos décadas.

“Porcelain War” es el segundo documental sobre la guerra de Ucrania que gana en Sundance tras “20 Days in Mariupol” (“20 Days in Mariúpol”) del año pasado, fue realizado por Brendan Bellomo y Slava Leontyev.

“Este premio se debe a la valentía del pueblo de Ucrania”, dijo Bellomo. “Y este premio es por la belleza del pueblo de Ucrania”.

“Sujo” un filme mexicano de las cineastas Astrid Romero y Fernanda Valadez, sobre un niño huérfano que intenta escapar de las garras de la violencia del narcotráfico, se llevó el Gran Premio del Jurado a la mejor película dramática mundial. “A New Kind of Wilderness”, sobre una familia noruega que busca vivir fuera de las normas sociales, ganó el premio del jurado al mejor documental mundial.

El Premio del Festival, votado por el público de Sundance, fue para “Daughters”, el conmovedor documental de Natalie Rae y Angela Patton que sigue a cuatro niñas mientras se preparan para un baile especial con sus padres encarcelados. “Daughters” también ganó el premio del público al mejor documental estadounidense.

“Dìdi” de Sean Wang, una película sobre el paso a la edad adulta que retrata a un niño taiwanés-estadounidense de 13 años, se llevó el premio del público a la mejor película dramática estadounidense. “Dìdi” también ganó un premio del jurado por su conjunto.

“Ibelin”, que fue adquirida por Netflix en Sundance, ganó el premio del público al mejor documental de cine mundial y un premio del jurado por la dirección de Benjamin Ree. La película sigue la historia de Mats Steen, un noruego que murió de una enfermedad muscular degenerativa a los 25 años.

“Girls Will Be Girls”, sobre un internado en el Himalaya, ganó el premio del público al mejor drama cinematográfico mundial. La película producida por Darren Aronofsky “Little Death”, protagonizada por David Schwimmer como guionista de televisión, ganó el premio NEXT Innovator. El ganador del premio del público fue el drama irlandés “Kneecap”, sobre un trío de rap de Belfast, coprotagonizado por Michael Fassbender.

Los ganadores de los premios se podrán ver vía streaming en el sitio web del festival de la mañana del sábado hasta el cierre de Sundance el domingo.

