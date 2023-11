Presentará Salvador Díaz su exposición individual en Conarte

Una exposición con un tema de una carga conceptual y psicológica muy importante y que también va en exclusivo a un tema en particular mío de toda mi colección, que es más amplia de creación, que es el álbum de familia, pero ya no nada más el tema particular de familia, sino que hay ciertas obras en que apuntala a una historia más amplia y más abierta sobre esa realidad que conocemos como el concepto de familia.