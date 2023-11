Aaron Nola seguirá con los Filis al firmar contrato por 7 años

La fuente habló el domingo con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún depende del reconocimiento médico de rigor. ESPN y otros medios informaron que el monto del contrato para el pitcher derecho alcanza los 172 millones de dólares.

Se trata del primer abridor de fuste que firma dentro de la camada de agentes libre de este año, un grupo que incluye también a Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Sonny Gray, Jordan Montgomery y el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez.

Nola, de 30 años, fue tomado en la primera ronda del draft por los Filis en 2024. Debutó con Filadelfia al año siguiente y ha formado parte del equipo durante toda su carrera.

Ha sido uno de los lanzadores con más actuaciones algo muy codiciado en el béisbol actual debido al uso más abarcador de los bullpens. También tiene un buen cúmulo de experiencia en la postemporada.

Nola realizó al menos 32 aperturas y lanzó al menos 180 2/3 innings en cinco de los últimos seis años. La excepción fue la temporada de 2020, abreviada por la pandemia.

Registró foja de 12-9 y efectividad de 4.46 en 32 aperturas con Filadelfia este año. Acumuló 202 ponches en 193 2/3 innings. Su efectividad fue de 4.63 en 2021 y de 4.78 ERA en 2016, sus únicos otros años con semejantes números. Su porcentaje de carreras limpias permitidas de por vida es de 3.72.

Nola fue clave para que Filadelfia consiguiera un comodín de la Liga Nacional en 2023 y luego tuvo foja de 3-1 con efectividad de 2.35 en cuatro salidas en los playoffs. Los Filis cayeron ante Arizona en la serie de campeonato de la Liga Nacional.

También totalizó cinco aperturas de postemporada cuando Filadelfia alcanzó la Serie Mundial de 2022 antes de perder ante Houston. Su marca fue de 2-2 con efectividad de 4.91.

Su mejor temporada fue en 2018 al compilar una foja de 17-6 y una efectividad de 2.37, la más baja de su carrera, en 33 aperturas y un tope personal de 212 1/3 innings.

Comentarios