Abandona Noah Lyles los 200 metros tras sufrir una molestia

El campeón mundial decidió detenerse durante la final del campeonato de EUA, mientras Garrett Kaalund sorprendió al conquistar el título nacional

Noah Lyles abandonó la final de los 200 metros en el Campeonato de Atletismo de Estados Unidos tras resentir una molestia física, resultado que permitió al estadounidense Garrett Kaalund conquistar el título nacional en la prueba.

After a 9.79 PB and 100m title, Noah Lyles pulls up with a cramp in the 200m final



Garrett Kaalund becomes national champion in 20.04 pic.twitter.com/DzPDQ4GYR4 — Travis Miller (@travismillerx13) July 26, 2026

El cuatro veces campeón mundial redujo la velocidad al salir de la curva y decidió no completar la carrera al máximo esfuerzo, poniendo fin a una racha que lo había convertido en el principal dominador de la distancia en los últimos años.

Tras la competencia, Noah Lyles explicó que sintió un tirón mientras corría y optó por detenerse para evitar que la lesión se agravara.

"Sentí como un tirón. Pensé: 'Sí, este es el momento de parar. No hay razón para forzar esto'", declaró el velocista, quien aseguró que se trató de un calambre y que espera recuperarse con descanso e hidratación.

Not injured just cramped.

Thank You everyone who came out to US Championships! — Noah Lyles, OLY (@LylesNoah) July 26, 2026

Con este resultado, Lyles continúa empatado con Michael Johnson como el atleta con cinco títulos nacionales de EUA en los 200 metros.

Garrett Kaalund sorprende con el campeonato

El beneficiado por el abandono del favorito fue Garrett Kaalund, corredor de la Universidad del Sur de California (USC), quien cruzó la meta en 20.04 segundos para conquistar el campeonato.

El atleta de 22 años, campeón universitario de la NCAA este año, aseguró que acudió al evento con la intención de medir su nivel frente a los mejores velocistas del país.

GARRETT KAALUND. NATIONAL CHAMP. 🥇



Garrett Kaalund makes his return in winning style to win his first @usatf championship title in 20.04🔥



Alum Max Thomas earns the bronze medal in 20.29 ✌️ pic.twitter.com/zuQvmcRAfw — USC Track & Field / XC (@USC_Track_Field) July 26, 2026

Melissa Jefferson-Wooden domina los 200 femeniles

En la rama femenil, la campeona mundial Melissa Jefferson-Wooden revalidó el título nacional con un tiempo de 21.69 segundos, su mejor marca de la temporada.

La velocista se impuso con autoridad en una competencia en la que no participó Gabby Thomas, una de sus principales rivales.

Contundente victoria de Melissa Jefferson-Wooden en los 200m del Campeonato USATF 🇺🇲 con un tiempo de 21.69s, a solo 0.01s de su mejor marca personal



Cambrea Sturgis (22.22s) y Camryn Dickson (22.58s) completaron el podio pic.twitter.com/mfWO73JLvh — Identidad Deportiva (@idendeportiva) July 26, 2026

Otros resultados destacados

En el salto de longitud femenil, la campeona olímpica Tara Davis-Woodhall parecía haber conseguido la victoria con su último intento; sin embargo, una revisión confirmó que había cometido falta y terminó en el tercer lugar. El triunfo fue para Alyssa Jones, con un salto de 6.96 metros.

La jornada también dejó títulos para Nia Akins (800 metros femenil), Cooper Lutkenhaus (800 masculino), Emily Mackay (5,000 femenil), Vincent Ciattei (5,000 masculino), Jordan Geist (impulso de bala), Vashti Cunningham (salto de altura), Chris Nilsen (salto con pértiga), Valarie Sion (disco), Christopher Robinson (400 con vallas) y Anna Cockrell (400 con vallas). Cordell Tinch cerró la competencia al imponerse en los 110 metros con vallas.