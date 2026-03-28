Tom Pidcock abandona la Volta a Catalunya tras fuerte caída

El ciclista británico Tom Pidcock abandonó la Volta a Catalunya luego de sufrir una fuerte caída durante una etapa de la competencia, en la que incluso se precipitó por un barranco tras calcular mal una curva.

El incidente ocurrió cerca del final de la jornada del viernes, cuando el doble campeón olímpico de ciclismo de montaña perdió el control mientras descendía. Según explicó el propio corredor, el accidente se produjo mientras bebía agua, lo que le hizo fallar en el cálculo de una curva.

De acuerdo con el médico jefe del equipo Pinarello-Q36.5, Lorenz Emmert, el ciclista presenta posibles daños óseos y de ligamentos, principalmente en la rodilla derecha, además de afectaciones en la muñeca del mismo lado.

“Debido a su caída sufrió lesiones, muy probablemente daños óseos y de ligamentos (...) lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de sacarlo de la carrera”, señaló el especialista, quien adelantó que en los próximos días se realizarán estudios clínicos y pruebas de imagen para determinar la gravedad exacta de las lesiones.

A pesar de la magnitud del percance, Tom Pidcock logró reincorporarse y completar la etapa, en un esfuerzo que fue destacado por su equipo, que inicialmente consideró tranquilizadoras las primeras evaluaciones médicas.

Tras la carrera, el ciclista describió el momento como “uno de esos accidentes de terror”, aunque en ese instante se mostró optimista respecto a su estado físico.

Intento fallido por continuar

Pidcock tenía la intención de tomar la salida en la penúltima etapa, con recorrido de Berga a Queralt. Sin embargo, tras nuevas evaluaciones médicas tanto con el equipo como en un hospital, se determinó que no estaba en condiciones de continuar.

“Hicimos todo para intentar llegar a la salida, pero no es posible”, afirmó el británico, quien aseguró que su prioridad ahora será la recuperación.

Mientras tanto, la Volta a Catalunya continúa su desarrollo. Tras cinco etapas disputadas, el danés Jonas Vingegaard se mantiene como líder de la clasificación general en la edición número 105 de la carrera, que contempla un total de siete jornadas.

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