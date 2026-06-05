Exhiben en Ciudad de México el trofeo original del Mundial

La FIFA exhibe desde este viernes en Ciudad de México la versión original de la Copa del Mundo, el trofeo más codiciado del futbol, que podrá ser visitado de manera gratuita hasta el 8 de junio en el centro deportivo Utopía Mixiuhca, en la capital mexicana.

Al evento acudieron la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, la representante de México en el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, y ejecutivos de una de las marcas patrocinadoras del torneo.

Como invitados acudieron también a la última parada del 'Trophy Tour' leyendas como los exfutbolistas Hugo Sánchez y Roberto Carlos.

La FIFA cuenta con una regla que establece que solo los futbolistas y exfutbolistas campeones del mundo y los jefes de Estado en funciones tienen permitido tocar el galardón original.

“Tengo una réplica en casa con el mismo peso y las mismas historias” declaró Roberto Carlos, que pudo levantar la Copa del Mundo en el año 2002 y que, posteriormente, posó levantando y besando el trofeo.

Hugo Sánchez, por su parte, bromeó con no poder tocar el trofeo al nunca haberlo ganado y añadió que México es “campeón del mundo en ser anfitrión”.

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA está fabricado en oro macizo de 18 quilates, pesa más de 6 kilogramos y fue diseñado en el año de 1974.

La pieza original solo abandona el Museo de la FIFA en Suiza cada cuatro años para la gira mundial oficial y para el partido de la gran final del campeonato deportivo.

El galardón y el recorrido del 'Trophy Tour' estarán abiertos al público hasta el 8 de junio, tres días antes del pitido inicial en el partido inaugural que enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

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