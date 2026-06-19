Una corte francesa confirmó que el futbolista Achraf Hakimi enfrentará juicio por un caso de violación ocurrido en 2023; el jugador niega los cargos

Inicio / Deportes / Achraf Hakimi será juzgado en Francia por presunta violación

Una corte de apelaciones de Francia confirmó este viernes que el futbolista del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, será juzgado por un caso de presunta violación, tras rechazar el recurso presentado por su defensa contra la decisión de una jueza instructora.

El tribunal de Versalles determinó que existen elementos suficientes para que el jugador enfrente un juicio, en línea con la recomendación previa de la fiscalía, que ya había solicitado su procesamiento formal.

Acusación y proceso judicial

El caso se remonta a marzo de 2023, cuando una mujer de 24 años denunció al futbolista por una presunta agresión sexual ocurrida en su domicilio en un suburbio de París. Hakimi fue imputado de forma preliminar ese mismo año.

El jugador, considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, ha negado en todo momento las acusaciones y sostiene que es inocente, afirmando que confía en el sistema judicial francés.

La corte de Versalles señaló que las investigaciones realizadas durante la fase de instrucción reunieron indicios suficientes para llevar el caso a juicio, por lo que ordenó su imputación formal por violación.

La fecha del juicio aún no ha sido fijada por las autoridades judiciales francesas.

Reacciones del entorno legal

La abogada de la denunciante expresó satisfacción por la decisión del tribunal, al considerar que su clienta ha sido escuchada tras años de proceso judicial. Señaló que el caso podría contribuir a reforzar la respuesta judicial frente a la violencia sexual.

Por su parte, la defensa de Hakimi criticó la resolución y afirmó que el expediente contiene elementos que, en su opinión, debieron haber llevado al archivo del caso, incluyendo contradicciones en el testimonio de la denunciante y evaluaciones psicológicas.

Hakimi publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que se ha sentido señalado por su fama y que, de no ser una figura pública, el caso no habría avanzado. Añadió que ha esperado durante años la oportunidad de defenderse en un juicio.